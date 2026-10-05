Κλειώ Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν, με τον χειρότερο τρόπο – Να βρει το παιδί το δίκιο του» – ΒΙΝΤΕΟ

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, προχώρησε σε μία μικρή εξομολόγηση ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων για τον χαμό του γιου της, για τον οποίο φέρονται να έχουν ευθύνη δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Νέα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις φέρνουν στο φως την ανίχνευση προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή, ουσία που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση όσων συνέβησαν κατά την πλασμαφαίρεση

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γιατρός- Μαζωνάκης
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Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, προχώρησε σε μία μικρή εξομολόγηση για τον χαμό του γιου της και όλα όσα τραγικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με την τεράστια, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ευθύνη των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της 56χρονης και του συζύγου της, στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

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Μιλώντας στο Open, ζήτησε την τιμωρία όλων των υπευθύνων. Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, η μητέρα του αγαπημένου ερμηνευτή τόνισε:

«Να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να τιμωρηθούν, με τον χειρότερο τρόπο».

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