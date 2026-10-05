Θεσσαλονίκη: Kαταδίωξη κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία

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Μία καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το επεισόδιο ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην οδό Κασσάνδρου, στο ύψος του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Όλα άρχισαν στις περίπου στις 19.00, όταν οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Ομάδας Ζ. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρκετές φορές να σταματήσουν τον αναβάτη, ο οποίος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και προέβαινε σε συνεχείς παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με το thestival.gr.

Στην οδό Κασσάνδρου ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπανικολάου.