Θεσσαλονίκη: Kαταδίωξη κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία

Μία καταδίωξη αστυνομικών της Ομάδας Ζ σε μοτοσικλετιστή, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα τους, κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην οδό Κασσάνδρου.
  • Όλα ξεκίνησαν όταν οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Ομάδας Ζ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
  • Ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και ανετράπη, τραυματιζόμενος σοβαρά, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το επεισόδιο ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην οδό Κασσάνδρου, στο ύψος του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Όλα άρχισαν στις περίπου στις 19.00, όταν οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Ομάδας Ζ. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρκετές φορές να σταματήσουν τον αναβάτη, ο οποίος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και προέβαινε σε συνεχείς παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με το thestival.gr.

Στην οδό Κασσάνδρου ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ