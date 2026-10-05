Οι «απέναντι» της ψυχαγωγίας

Η βραδινή ζώνη ψυχαγωγίας των τηλεοπτικών καναλιών εντείνεται, με προγράμματα να μπαίνουν στη μάχη της τηλεθέασης.  

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τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη βραδινή μάχη της τηλεόρασης, εκτός από τη μυθοπλασία, μπαίνουν δυνατά ψυχαγωγικά προγράμματα με παρουσιαστές πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τη Reallife.
  • Το βράδυ της Παρασκευής, το Star ξεκίνησε το «1% club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, ενώ ο ΣΚΑΪ από τις 16 Οκτωβρίου τοποθετεί στην prime time της Παρασκευής το «Dragons’ Den» με  τον Σάκη Τανιμανίδη.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέκτησε και η «μάχη» του Σαββάτου. Ο ΑΝΤ1 επαναφέρει το «The roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στις 10 Οκτωβρίου στις 21:00, ενώ την ίδια ημέρα και ώρα ξεκινά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ το διαγωνιστικό μέρος του «The voice» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη βραδινή μάχη, εκτός από τη μυθοπλασία που αποτελεί την αιχμή του δόρατος, μπαίνουν και δυνατά ψυχαγωγικά προγράμματα με παρουσιαστές πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τη Reallife. 

Το βράδυ της Παρασκευής, το Star ξεκίνησε ήδη το «1% club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, που δοκιμάζεται φέτος σε νέα ημέρα καθώς πέρυσι το τηλεπαιχνίδι μεταδιδόταν κάθε Κυριακή. Από τις 16 Οκτωβρίου έρχεται η απάντηση από τον ΣΚΑΪ, που τοποθετεί στην prime time της Παρασκευής το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και η «μάχη» του Σαββάτου που θα βρει «απέναντι» δύο φίλους. Ο ΑΝΤ1 επαναφέρει το «The roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε νέα ημέρα μετάδοσης. Το ταξιδιωτικό σόου, που πέρυσι μεταδιδόταν κάθε Παρασκευή, θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00. Την ίδια ημέρα και ώρα ξεκινά σε μία εβδομάδα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ το διαγωνιστικό μέρος του «The voice» με παρουσιαστή φέτος τον Γιώργο Λιανό. Θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00.

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