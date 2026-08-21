Τραγωδία στην Αλάσκα: Νεκροί και οι 8 επιβαίνοντες ναυλωμένου αεροσκάφους που συνετρίβη

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Σε τραγωδία κατέληξε στη δυτική Αλάσκα μια πτήση με ναυλωμένο αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σε απομονωμένο στρατιωτικό αεροδρόμιο, παρασύροντας στο θάνατο και τους οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το δυστύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας στο Κέιπ Νιούενχαμ, περίπου 450 μίλια (725 χιλιόμετρα) δυτικά του Άνκορατζ.

Ο αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Ντέιβις, διοικητής της Διοίκησης Αλάσκας, της Περιφέρειας της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής στην Αλάσκα και της 11ης Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε: «Αυτή είναι μια καταστροφική απώλεια για τη στρατιωτική μας οικογένεια και τις κοινότητες τις οποίες υπηρετούμε».

Νωρίτερα, ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για την περιοχή της Αλάσκας, είχε αναφέρει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες.