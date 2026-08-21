Ιαπωνία: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε κάψει αίθουσα παιγνίων και σκότωσε 5 άτομα

Ένας άνδρας, ο Σουνάο Τακάμι, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον εμπρησμό αίθουσας παιγνίων το 2009 με πέντε νεκρούς, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί (21/8/2026) στην Ιαπωνία. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη φέτος και την πρώτη επί πρωθυπουργίας Σανάε Τακαΐτσι, με την Ιαπωνία να διατηρεί τη θανατική ποινή παρά τις διεθνείς επικρίσεις.

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Διεθνή Νέα

Σανάε Τακαΐτσι
Πηγή: Peru mondo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον εμπρησμό αίθουσας παιγνίων το 2009, με πέντε νεκρούς, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί (21/8/2026), μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.
  • Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη που έγινε φέτος και επίσης την πρώτη, αφού ανέλαβε την εξουσία η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, τον Οκτώβριο του 2025.
  • Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι τα μόνα από τα κράτη της G7 όπου εφαρμόζεται ακόμη η θανατική ποινή, με την ιαπωνική κοινή γνώμη να παραμένει στην πλειονότητά της θετικά διακείμενη.

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Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον εμπρησμό αίθουσας παιγνίων το 2009, με πέντε νεκρούς, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί (21/8/2026), στην Ιαπωνία, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη που έγινε φέτος και επίσης την πρώτη, αφού ανέλαβε την εξουσία η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, τον Οκτώβριο του 2025. Η προηγούμενη, του Τακαχίρο Σιράισι, του «δολοφόνου του Twitter», που δολοφόνησε και διαμέλισε εννέα ανθρώπους, είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025.

 


Ο Σουνάο Τακάμι, που εκτελέστηκε σήμερα (21/8/2026), είχε ρίξει εύφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο, παιγνιδιού παρόμοιου με το μπιλιάρδο αλλά κάθετου, με μεταλλικές μπίλιες στην Οσάκα, κοντά στο σπίτι του, προτού βάλει φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις πελάτες και ένας υπάλληλος.

 


Το υπουργείο Δικαιοσύνης, αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι ο Σουνάο Τακάμι εκτελέστηκε.

 


Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι τα μόνα από τα κράτη της G7 όπου εφαρμόζεται ακόμη η θανατική ποινή. Παρά τις επικρίσεις, ιδίως για τη βραδύτητα των διαδικασιών και των συνθηκών των εκτελέσεων, οι Αρχές δεν μοιάζουν να έχουν την παραμικρή πρόθεση, να εξετάσουν την κατάργησή της· η ιαπωνική κοινή γνώμη παραμένει στην πλειονότητά της, θετικά διακείμενη.

Πριν από την περυσινή εκτέλεση, η πιο πρόσφατη είχε γίνει τον Ιούλιο του 2022, όταν απαγχονίστηκε ο Τομόχιρο Κάτο, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών επειδή σκότωσε επτά ανθρώπους το 2008 στο Τόκιο, ρίχνοντας φορτηγό πάνω σε πλήθος και κατόπιν μαχαιρώνοντας διερχόμενους.

Είχαν γίνει τρεις εκτελέσεις το 2021, ισάριθμες το 2019 και 15 το 2018, διευκρίνιζε πέρυσι το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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