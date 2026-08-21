«Γέφυρα» προς τη σύνταξη: Πώς θα αποκτήσουν τα απαιτούμενα ένσημα όσοι είναι ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση  

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Στη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων μέσω του προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών έχει προχωρήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Συνολικά ο αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων μέσω της συγκεκριμένης δράσης φτάνει τις 43.000. Το πρόγραμμα αφορά σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα και βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι 55 έως 67 ετών, καθώς και άνεργοι 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στόχος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας και η συμπλήρωση του αναγκαίου ασφαλιστικού χρόνου.

Το πρόγραμμα

Στις 5 Αυγούστου άρχισαν οι αιτήσεις των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και Περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας

Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και

Οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και υπάγονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες, ενώ η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως 750 ευρώ μηνιαίως, ανά ωφελούμενο.

Μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται, φτάνοντας συνολικά τις 43.000 θέσεις εργασίας για φορείς σε όλη την επικράτεια.

Ο προϋπολογισμός των νέων 8.000 θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.