Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2027: Έσοδα 77,9 δισ. ευρώ, δαπάνες 85 δισ. και μέτρα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά – Ποιες ομάδες ωφελούνται από τις παρεμβάσεις

Μείωση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, απαλλαγή συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος προβλέπει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Παρά τις νέες παρεμβάσεις για μισθούς, συντάξεις, κατοικία και ρεύμα όμως, προβλέπει αυξημένες εισπράξεις φορολογικών εσόδων κατά 2,15 δισ. ευρώ το 2027 (κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης, της ανόδου των εισοδημάτων, των αυξημένων τιμών αλλά και της βελτίωσης της αποδοτικότητος των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής) με ταυτόχρονη υποχώρηση των συνολικών κρατικών δαπανών κατά 2,93 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αύξηση 2,15 δισ. στις εισπράξεις φόρων

Τα έσοδα από φόρους προβλέπεται να ανέλθουν το 2027 σε 77,878 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενων φορολογικών εσόδων 75,729 δισ. ευρώ το 2026. Η αύξηση ανέρχεται σε 2,149 δισ. ευρώ ή 2,8% και αποδίδεται κυρίως στη μεγέθυνση της οικονομίας.

Από άμεσους φόρους εισοδήματος προβλέπονται έσοδα 29,376 δισ. ευρώ, έναντι 27,338 δισ. ευρώ το 2026. Από αυτά, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώνται σε 16,995 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών σε 9,844 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται σε 42,431 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εκτιμώνται σε 30,581 δισ. ευρώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε 7,312 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα (όχι μόνο από φόρους) προβλέπονται συνολικά σε 78,685 δισ. ευρώ για το 2027, έναντι εκτίμησης 82,872 δισ. ευρώ το 2026. Η διαφορά συνδέεται κυρίως με την ολοκλήρωση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έσοδα του οποίου εμφανίζονται στα πληροφοριακά στοιχεία του πίνακα ως αρνητική συνεισφορά 168 εκατ. ευρώ για το 2027, έναντι 6,114 δισ. ευρώ το 2026.

Πόσα φέρνει και σε ποιους το 2027

Από την άλλη, λόγω ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, υποχωρούν και οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Για το 2027 προβλέπονται να φτάσουν σε 85,046 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες για μισθούς και παροχές σε εργαζομένους στο δημόσιο προβλέπονται σε 16,061 δισ. ευρώ, οι κοινωνικές παροχές σε 756 εκατ. ευρώ και οι μεταβιβάσεις σε 37,088 δισ. ευρώ. Οι τόκοι αυξάνονται σε 10,783 δισ. ευρώ, από 10,280 δισ. ευρώ το 2026, ενώ οι πιστώσεις υπό κατανομή περιορίζονται σε 15,416 δισ. ευρώ, από 19,300 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 μπαίνουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τριτέκνους, καθώς και οι παρεμβάσεις σε μισθούς, συντάξεις, στέγαση και ενέργεια.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι νέες μόνιμες παρεμβάσεις που δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί έχουν εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 605 εκατ. ευρώ για το 2026 και 2,27 δισ. ευρώ για το 2027.

Το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ 2026, με εφαρμογή κυρίως από το 2027, αποτιμάται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ για το 2027. Ενώ αν συνυπολογιστούν και τα μόνιμα μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και υλοποιούνται από τις αρχές του 2026, το συνολικό (σωρευτικό) κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026 και 7,28 δισ. ευρώ το 2027.

Οι μεγαλύτερες ενισχύσεις αφορούν σε συνταξιούχους, με ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο 2026 και οριζόντια αύξηση συντάξεων 2,8% από το 2027, καθώς και περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους, στους οποίους δίνεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο 2027.

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού προς 1.000 ευρώ έως το 2028 και μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα από τον Απρίλιο 2027.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν μείωση προκαταβολής φόρου, ταχύτερες αποσβέσεις, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπονται μέτρα για αγρότες, τριτέκνους, ενοικιαστές, αγοραστές πρώτης κατοικίας και νοικοκυριά για το κόστος ρεύματος.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να παραμείνει αρνητικό (έλλειμμα) κατά 6,362 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ. Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, ωστόσο, το ισοζύγιο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 743 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 9,152 δισ. ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 9,548 δισ. ευρώ ή 3,6% το 2026.