Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/8) – Πετρούνιας και Τεντόγλου στις μεγάλες αναμετρήσεις, πρεμιέρα για Τζόλη και Άρσεναλ στην Premier League

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η μάχη του Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του 9ου χρυσού μεταλλίου στους κρίκους, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League της Λωζάνης και η πρεμιέρα της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ κόντρα στην Κόβεντρι, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Ανδρών – Πετρούνιας (Ενόργανη Γυμναστική)

20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι

21:00: ΕΡΤ1 | Τσεχία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών)

21:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Λωζάνη

21:48: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Diamond League – Τεντόγλου (Στίβος)

22:00: Novasports | Άρσεναλ – Κόβεντρι (Premier League)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι