Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/8) – Πετρούνιας και Τεντόγλου στις μεγάλες αναμετρήσεις, πρεμιέρα για Τζόλη και Άρσεναλ στην Premier League

Η μάχη του Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του 9ου χρυσού μεταλλίου στους κρίκους, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League της Λωζάνης και η πρεμιέρα της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ κόντρα στην Κόβεντρι, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Ανδρών – Πετρούνιας (Ενόργανη Γυμναστική)
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
21:00: ΕΡΤ1 | Τσεχία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών)
21:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Λωζάνη
21:48: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Diamond League – Τεντόγλου (Στίβος)
22:00: Novasports | Άρσεναλ – Κόβεντρι (Premier League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι