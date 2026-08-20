ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League οι Κρητικοί με τρεις… μπαλωθιές

Σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League απέκτησε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς έχοντας διαφορά τριών τερμάτων.

Ο Ταξιάρχης Φούντας πρωταγωνίστησε για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, σημειώνοντας τα δύο πρώτα γκολ στο 19ο και το 51ο λεπτό, το δεύτερο με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ντίκμαν στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Χριστογεώργου, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις στο διάστημα κατά το οποίο η ΤΣΣΚΑ πίεσε για να μειώσει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν επίσης δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ από το 81ο λεπτό αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μπραχίμι, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Ο ΟΦΗ συνδύασε έτσι την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από πέντε χρόνια με μία σημαντική νίκη, κάνοντας αποφασιστικό βήμα ενόψει του επαναληπτικού στη Σόφια.

Ο Φούντας άνοιξε το σκορ

Μπροστά σε έντονη παρουσία των φιλάθλων του στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο ΟΦΗ επιχείρησε από τα πρώτα λεπτά να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ, παρότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε περισσότερο την μπάλα στην αρχή της αναμέτρησης.

Στο 6ο λεπτό, ο Φούντας επιχείρησε σέντρα προς τη μεγάλη περιοχή, με την άμυνα των φιλοξενούμενων να απομακρύνει. Ένα λεπτό αργότερα, ο Αθανασίου πέρασε κάθετη πάσα στον Αϊτόρ, εκείνος γύρισε χαμηλά την μπάλα, όμως η προσπάθεια του Νους σταμάτησε πάνω στους αμυντικούς.

Η ΤΣΣΚΑ απείλησε για πρώτη φορά στο 16ο λεπτό. Ο Πίττας δημιούργησε τη φάση και ο Γοδόι επιχείρησε γυριστό σουτ, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Τρία λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα βρήκε στον Πάστορ και κατέληξε στον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος εκτέλεσε για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ και στο 23ο λεπτό ο Αϊτόρ βρήκε τον Ανδρούτσο, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η επιθετική προσπάθεια.

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ανέβασε την πίεσή της. Στο 30ό λεπτό, ο Γοδόι πλάσαρε άστοχα υπό την πίεση του Σιέλη, ενώ στο 38′ ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το σουτ του Σένσι.

Η σημαντικότερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων πριν από την ανάπαυλα καταγράφηκε στο 45′. Έπειτα από σέντρα από τα δεξιά, ο Πίττας έπιασε σκαστή κεφαλιά, όμως ο Χριστογεώργος απέκρουσε και διατήρησε το προβάδισμα του ΟΦΗ.

Το πέναλτι και το δεύτερο γκολ του Φούντα

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το δεύτερο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να βρίσκει γρήγορα την ευκαιρία για δεύτερο γκολ.

Στο 48ο λεπτό, ο Αθανασίου έκανε σέντρα από τη δεξιά πλευρά και η μπάλα βρήκε στο χέρι του Πάστορ. Οι παίκτες του ΟΦΗ ζήτησαν πέναλτι και, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο Σέρβος διαιτητής Σρτζαν Γιοβάνοβιτς εξέτασε τη φάση στην οθόνη και υπέδειξε την παράβαση.

Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση στο 51ο λεπτό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση.

Πίεσε η ΤΣΣΚΑ, απάντησε ο Χριστογεώργος

Μετά το δεύτερο γκολ, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας αύξησε την πίεσή της και επιχείρησε να μειώσει γρήγορα το σκορ.

Στο 56ο λεπτό, ο Πίττας εκτέλεσε δυνατά στην κίνηση, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ίτου δοκίμασε δυνατό σουτ, η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στο δοκάρι της εστίας του ΟΦΗ.

Στην επόμενη φάση, μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο.

Η πίεση των Βουλγάρων οδήγησε τον Χρήστο Κόντη σε παρεμβάσεις από τον πάγκο. Στο 65ο λεπτό, ο Καραχάλιος αντικατέστησε τον Φούντα και ο Ντίκμαν πέρασε στη θέση του Μπουχαλάκη. Παράλληλα, ο Αποστολάκης μετακινήθηκε σε θέση εξτρέμ.

Στο 76′, ο τεχνικός του ΟΦΗ προχώρησε σε δύο ακόμη αλλαγές, με τον Ισέκα να αντικαθιστά τον Νους και τον Κανελλόπουλο να παίρνει τη θέση του Ανδρούτσου.

Αποβολή του Μπραχίμι μέσω VAR

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν λίγο αργότερα. Στο 78ο λεπτό, ο Μπραχίμι χτύπησε εκτός φάσης τον Αϊτόρ και ο διαιτητής τού έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα.

Το VAR κάλεσε τον Σρτζαν Γιοβάνοβιτς να επανεξετάσει τη φάση. Ο Σέρβος διαιτητής είδε το περιστατικό στην οθόνη και στο 81ο λεπτό άλλαξε την αρχική του απόφαση, ακυρώνοντας την κίτρινη κάρτα και αποβάλλοντας απευθείας τον παίκτη της ΤΣΣΚΑ.

Ο ΟΦΗ απέκτησε έτσι αριθμητικό πλεονέκτημα για το υπόλοιπο της αναμέτρησης και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους περισσότερους χώρους που δημιουργήθηκαν.

Στο 86ο λεπτό, ο Αϊτόρ βρέθηκε απέναντι από τον Πάστορ, όμως ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ απέκρουσε. Η μπάλα έφτασε στη συνέχεια στον Αποστολάκη, ο οποίος επιχείρησε σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, χωρίς να βρει στόχο.

Ο Ντίκμαν διαμόρφωσε το 3-0 στις καθυστερήσεις

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ντίκμαν πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, συνέκλινε και με αριστερό πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 3-0.

Το τρίτο γκολ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έκταση στη νίκη του ΟΦΗ και ενίσχυσε σημαντικά το προβάδισμά του πριν από τη ρεβάνς στη Σόφια.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα επιχειρήσει πλέον στον επαναληπτικό να υπερασπιστεί τη διαφορά των τριών τερμάτων και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Europa League.