ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Ο Μπάμπα έσωσε την παρτίδα στην Τούμπα – Πάει στη Νορβηγία για την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή και τις ευκαιρίες που δημιούργησε απέναντι στην Μπραν, όμως απέφυγε την ήττα στην Τούμπα και διατήρησε ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης στη League Phase του Conference League. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο 62ο λεπτό με τον Έρικσεν, αλλά ο Μπάμπα ισοφάρισε με κεφαλιά στο 80′ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς όμως να μετατρέψει την ανωτερότητά της σε γκολ. Η Μπραν βελτίωσε την εικόνα της μετά την ανάπαυλα, βρήκε το γκολ του προβαδίσματος και ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να κυνηγήσει την ισοφάριση, την οποία τελικά πέτυχε από στατική φάση.

Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί στη Νορβηγία, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στις εξέδρες της Τούμπας ήταν τεταμένο. Μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ακούστηκαν μαζικά υβριστικά συνθήματα κατά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, με αφορμή τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ένταση αυξήθηκε μετά το γκολ της Μπραν, καθώς μερίδα των οπαδών είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση πώλησης του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο, αλλά όχι το γκολ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του και δημιούργησε τις πρώτες προϋποθέσεις για γκολ. Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Μύθου επιχείρησε σουτ χωρίς να βρει στόχο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Χατσίδης δοκίμασε το πόδι του από απόσταση, με την μπάλα να κοντράρει και να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η Μπραν επέλεξε στα πρώτα λεπτά να διατηρήσει χαμηλά τις γραμμές της και να αναζητήσει χώρους στις αντεπιθέσεις. Στο 7′, ο Κένι επιχείρησε μακρινό σουτ χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η πρώτη αξιόλογη επιθετική ενέργεια των φιλοξενούμενων καταγράφηκε στο 12′. Ο Φίνε, έπειτα από ατομική προσπάθεια, τροφοδότησε τον Έρικσεν, όμως το σουτ του τελευταίου πέρασε αρκετά μέτρα άουτ.

Παρά τις προσπάθειες της Μπραν να απειλήσει στην κόντρα, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε την κατοχή και έφτανε με μεγαλύτερη συχνότητα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Χατσίδης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και στο 14′ επιχείρησε νέο σουτ με το αριστερό, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Νορβηγών.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος σημειώθηκε στο 19ο λεπτό. Ο Τάισον έδωσε την μπάλα στον Γιαννούλη, εκείνος μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του και πάσαρε προς τον Χατσίδη. Ο Έλληνας επιθετικός εκτέλεσε από πλεονεκτική θέση, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 22′, ο Σανταμαρία επιχείρησε σουτ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο τερματοφύλακας της Μπραν.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 27′, οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να βρεθούν πίσω στο σκορ από αυτογκόλ. Ο Ντράγκσνες γύρισε την μπάλα προς την εστία με το κεφάλι και αιφνιδίασε τον τερματοφύλακά του, ο οποίος πρόλαβε την τελευταία στιγμή να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Η Μπραν προσπάθησε σταδιακά να ανεβάσει τις γραμμές της, χωρίς να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ψάχνει το γκολ και στο 33′ ο Σανταμαρία πήρε κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Κένι, χωρίς να βρει στόχο. Στο 45′, ο Καμαρά είχε ακόμη μία κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ζαφείρη, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Η Μπραν βρήκε το γκολ, ο Μπάμπα έδωσε την απάντηση

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένταση και το δεύτερο ημίχρονο, επιδιώκοντας να συνεχίσει από εκεί όπου σταμάτησε στο πρώτο μέρος. Στο 51′, ο Τάισον βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και επιχείρησε σουτ, χωρίς όμως να προβληματίσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Μπραν άγγιξε το γκολ. Ο Ντε Ρέβε βρέθηκε μόνος απέναντι σε κενή εστία, με τον Παβλένκα εξουδετερωμένο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά τη φάση και έχασε σημαντική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.

Στο 56′, ο Μύθου αποχώρησε έπειτα από χτύπημα και αντικαταστάθηκε από τον Εντιαγέ.

Η εικόνα του αγώνα άρχισε στη συνέχεια να αλλάζει, καθώς οι Νορβηγοί ανέβασαν την απόδοσή τους και εκμεταλλεύτηκαν μία από τις ευκαιρίες τους. Στο 62ο λεπτό, ο Σόλτβεντ συνεργάστηκε με τον Έρικσεν και ο τελευταίος βρέθηκε χωρίς πίεση μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Με δυνατό συρτό πλασέ νίκησε τον Παβλένκα και έδωσε στην Μπραν το προβάδισμα με 0-1.

Το γκολ επηρέασε την εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολεύτηκε για αρκετά λεπτά να ανακτήσει τον ρυθμό του και να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Η λύση ήρθε τελικά στο 80ό λεπτό από στατική φάση. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπάμπα κέρδισε την εναέρια μονομαχία και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε στα τελευταία λεπτά να ολοκληρώσει την ανατροπή και στο 86′ δημιούργησε νέα ευκαιρία, χωρίς να καταφέρει να πετύχει δεύτερο γκολ. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται πλέον να διεκδικήσει την πρόκριση εκτός έδρας, με τη δεύτερη αναμέτρηση απέναντι στην Μπραν να κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League.