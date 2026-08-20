Ύπνος: Γιατί δεν πρέπει να κοιμόμαστε με αναμμένα φώτα, σύμφωνα με ειδικό

Ο χαμηλός φωτισμός μπορεί να δημιουργήσει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο υπνοδωμάτιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιδανική επιλογή για όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικός εξηγεί γιατί το σκοτάδι παίζει σημαντικό ρόλο στον ύπνο και τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν κοιμόμαστε με αναμμένα φώτα.

Κοιμάστε με αναμμένα φώτα; Γιατί μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σας

Τα διακοσμητικά φωτάκια μπορούν να μεταμορφώσουν ένα υπνοδωμάτιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και θαλπωρής. Όμως, όσο όμορφα κι αν δείχνουν, ίσως δεν είναι καλή ιδέα να παραμένουν αναμμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως εξηγεί η Dr. Pooja T., Ανώτερη Ειδική Πνευμονολόγος στο Νοσοκομείο Aster RV της Μπανγκαλόρ, ακόμη και ο χαμηλός τεχνητός φωτισμός μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός προετοιμάζεται και παραμένει σε κατάσταση ύπνου.

«Ο ανθρώπινος ύπνος είναι σχεδιασμένος να πραγματοποιείται σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι», εξηγεί η ίδια. «Οποιοδήποτε τεχνητό φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του εγκεφάλου να μεταβεί πλήρως σε καταστάσεις αναζωογονητικού ύπνου».

Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να μειώσει τον βαθύ ύπνο (ύπνος βραδέων κυμάτων) και τον ύπνο REM – τα στάδια δηλαδή που είναι πιο σημαντικά για τη σωματική αποκατάσταση, τη μνήμη και τη συναισθηματική ισορροπία.

Η επίδραση δεν είναι απαραίτητα ίδια για όλους, ούτε σημαίνει ότι κάθε μικρή πηγή φωτός θα οδηγήσει σε προβλήματα ύπνου. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε τεχνητό φωτισμό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη συνέχεια του ύπνου, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να ξυπνούν λιγότερο ξεκούραστοι και να αισθάνονται μεγαλύτερη κόπωση την επόμενη ημέρα.

Ακόμη και ο χαμηλός φωτισμός μπορεί να επηρεάσει το βιολογικό σας ρολόι

Πολλοί υποθέτουν ότι τα διακοσμητικά φωτάκια (fairy lights) εκπέμπουν τόσο απαλό φως που δεν επηρεάζουν τον οργανισμό — αυτό όμως δεν ισχύει απόλυτα. «Ακόμη και το φως χαμηλής έντασης μπορεί να καταστείλει την παραγωγή μελατονίνης», εξηγεί η Dr. Pooja. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που ειδοποιεί το σώμα ότι είναι ώρα για ύπνο. Όταν υπάρχει φως κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο εγκέφαλος λαμβάνει μπερδεμένα σήματα και μπορεί να καθυστερήσει την απελευθέρωσή της.

Αυτό διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό, δηλαδή το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Με την πάροδο του χρόνου, η συστηματική έκθεση σε φως το βράδυ δυσκολεύει τον ύπνο.

Το χρώμα και η φωτεινότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο

Δεν επηρεάζουν όλα τα φώτα τον ύπνο με τον ίδιο τρόπο. «Το μπλε ή το ψυχρό φως έχει την ισχυρότερη επίδραση στην καταστολή της μελατονίνης, καθώς προσομοιώνει το φως της ημέρας», επισημαίνει η Dr. Pooja. Αυτοί οι τόνοι συναντώνται συχνά στα λευκά φωτάκια LED. Οι θερμοί κίτρινοι ή πορτοκαλί τόνοι είναι λιγότερο επιβλαβείς, αλλά παραμένουν ακατάλληλοι για όλη τη νύχτα.

Η ένταση είναι επίσης σημαντική: «Ακόμη και μικρά φωτάκια κοντά στο κρεβάτι ή στο οπτικό σας πεδίο μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο αν είναι λαμπερά ή αν αναβοσβήνουν». Σε γενικές γραμμές, τα ψυχρά και λαμπερά φώτα προκαλούν μεγαλύτερη διαταραχή από τα χαμηλά, θερμά φώτα.

Επιφανειακός και κατακερματισμένος ύπνος

Το να κοιμάστε με ανοιχτά φώτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ξυπνήσετε εντελώς, κρατά όμως τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. «Μελέτες δείχνουν ότι ο ύπνος με οποιαδήποτε πηγή φωτός οδηγεί σε επιφανειακό, κατακερματισμένο ύπνο και συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις», αναφέρει η Dr. Pooja. Αυτές οι σύντομες αφυπνίσεις μπορεί να περάσουν απαρατήρητες, αλλά υποβαθμίζουν την ποιότητα της ξεκούρασης σας. Με τον καιρό, αυτό προκαλεί:

Πρωινή υπνηλία και κόπωση

Εκνευρισμό και πεσμένη διάθεση

Μειωμένη συγκέντρωση

Αρνητικές επιπτώσεις στον μεταβολισμό

Πόσο σκοτεινό πρέπει να είναι το υπνοδωμάτιο για καλύτερο ύπνο

Από την άποψη της υγιεινής του ύπνου, το ιδανικό είναι το υπνοδωμάτιο να παραμένει όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει η Dr. Pooja. Η συνεχής έκθεση σε τεχνητό φως δεν είναι απαραίτητη και μπορεί να επηρεάσει τον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης.

Αν χρειάζεστε λίγο φως για λόγους άνεσης ή ασφάλειας, η ειδικός προτείνει τη χρήση ενός πολύ χαμηλού φωτιστικού νυκτός σε θερμό χρώμα, τοποθετημένου χαμηλά και μακριά από το άμεσο οπτικό σας πεδίο. Η χρήση χρονοδιακόπτη ή το σβήσιμο των διακοσμητικών φωτών πριν την κατάκλιση αποτελεί μια πολύ καλύτερη μακροπρόθεσμη συνήθεια.

Έτσι, δεν χρειάζεται να αποχωριστείτε εντελώς την ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα fairy lights. Απλώς είναι προτιμότερο να τα απολαμβάνετε πριν από τον ύπνο και να αφήνετε το δωμάτιο πιο σκοτεινό όταν έρθει η ώρα για ξεκούραση.