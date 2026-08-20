Diamond League: Η υπόκλιση του Ντουπλάντις στον Καραλή – «Είναι καταπληκτικός, ο κορυφαίος αγώνας στην ιστορία του επί κοντώ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μόντο Ντουπλάντις κέρδισε τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα 6.21μ. Ο Σουηδός επικοντιστής υποκλίθηκε στον Έλληνα αθλητή και χαρακτήρισε τη μεταξύ τους «μάχη» ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».

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Αθλητισμός

Ντουπλάντις, Καραλής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακόμη μία συγκλονιστική μονομαχία έδωσαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις στο Diamond League της Λωζάνης, με τον Σουηδό να παίρνει τη νίκη με άλμα στα 6.21μ.
  • Ο Μόντο Ντουπλάντις υποκλίθηκε και χειροκρότησε θερμά τον Εμμανουήλ Καραλή, όταν ο Έλληνας επικοντιστής πέρασε τα 6,16μ.
  • Στις δηλώσεις του, ο Σουηδός χαρακτήρισε τη «μάχη» τους ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ» και πρόσθεσε ότι «ο Μανόλο είναι καταπληκτικός».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη μία συγκλονιστική μονομαχία έδωσαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις. Αυτή την φορά στο Diamond League της Λωζανης. Ο Σουηδός πήρε ξανά την νίκη με άλμα στα 6.21μ, χαρακτηρίζοντας την «μάχη» του με τον Έλληνα επικοντιστή ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».

Αρχικά ο Μόντο Ντουπλάντις, που πέρασε με την πρώτη τα 6,16μ., υποκλίθηκε στον Εμμανουήλ Καραλή και τον χειροκρότησε θερμά, όταν πέρασε το ίδιο ύψος με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Σουηδός είναι ότι «ο Μανόλο είναι καταπληκτικός» και χαρακτήρισε τη «μάχη» τους ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».

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