Diamond League: Η υπόκλιση του Ντουπλάντις στον Καραλή – «Είναι καταπληκτικός, ο κορυφαίος αγώνας στην ιστορία του επί κοντώ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ακόμη μία συγκλονιστική μονομαχία έδωσαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις. Αυτή την φορά στο Diamond League της Λωζανης. Ο Σουηδός πήρε ξανά την νίκη με άλμα στα 6.21μ, χαρακτηρίζοντας την «μάχη» του με τον Έλληνα επικοντιστή ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».

Αρχικά ο Μόντο Ντουπλάντις, που πέρασε με την πρώτη τα 6,16μ., υποκλίθηκε στον Εμμανουήλ Καραλή και τον χειροκρότησε θερμά, όταν πέρασε το ίδιο ύψος με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Σουηδός είναι ότι «ο Μανόλο είναι καταπληκτικός» και χαρακτήρισε τη «μάχη» τους ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».