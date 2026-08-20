Πιερρακάκης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους: «Για κάθε 1 δισ. ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατ. σε τόκους τον χρόνο»

Τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους και πώς αυτό θα ωφελήσει την οικονομία της χώρας, εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε βίντεο στα social media o κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι «για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατ. σε τόκους τον χρόνο Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατ. τον χρόνο. 2,6 δισεκατομμύρια δηλαδή μέσα στην 7ετια.».

Απαντώντας στο ερώτημα της αντιπολίτευσης «γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες;», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, αναφέρει: «Η απάντηση είναι προφανής: Γιατί δεν γίνεται και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και για ανάπτυξη».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκης

«Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας; Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατ. σε τόκους τον χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισεκ., δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατ. τον χρόνο. 2,6 δισεκατομμύρια δηλαδή μέσα στην 7ετια.

Τι λέει η αντιπολίτευση; Λέει “γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες”. Η απάντηση είναι προφανής: Γιατί δεν γίνεται και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μη στείλουμε ποτέ ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».