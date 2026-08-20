Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού – ΒΙΝΤΕΟ

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

To Ευρωμεσογειακό Σσεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα περουβιανά μέσα ενημέρωσης έδειχναν βράχους και χώμα να κατρακυλούν από τους λόφους γύρω από την Κορακόρα στην περιοχή Αγιακούχο, την πλησιέστερη πόλη στο επίκεντρο, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων.

«Ο πληθυσμός αντέδρασε, οι κάτοικοι εκκένωσαν την περιοχή και βρήκαν καταφύγιο», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Γιόνι Οντόν, σε τηλεφωνική συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Ο σεισμός «έγινε αισθητός με μέτρια έως ισχυρή ένταση σε διάφορα διαμερίσματα», ανέφερε το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας στο X.

Η δόνηση έγινε αισθητή επίσης στο Κούσκο, στην Αρεκίπα και ακόμη και στη Λίμα, αν και με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο σεισμός ακολουθεί δύο μεγάλους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή από τον Ιούνιο: έναν διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 6.400 άτομα, και έναν ισχυρό σεισμό στην Κολομβία την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος έχει προκαλέσει επισήμως τον θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων.