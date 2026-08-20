Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης τους – Το φωτογραφικό άλμπουμ του πάρτυ

Τα γενέθλια της κόρης τους γιόρτασαν την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το παιδί του ζευγαριού έγινε επτά ετών, ενώ μαζί του τούρτα, έκοψαν και οι παππούδες του. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια, σήμερα (20/8), έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, όπου μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από το χθεσινό πάρτι.

Όπως μπορεί να δει κανείς, η επτάχρονη Μελίτα είχε μία παραμυθένια τούρτα σε σχήμα καρδιάς, η οποία ήταν διακοσμημένη από ουράνια τόξα και γατάκια από ζαχαρόπαστα.

Οι παππούδες της γιόρτασαν με μία διώροφη τούρτα, οι οποία είχε πάνω της ένα δέντρο από ζαχαρόπαστα και χρυσές καρδιές, που έγραφαν: «Αγάπη», «Ευτυχία», «Οικογένεια» και «Υγεία».

Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, η Ελένη Χατζίδου αναφέρει: «Κάθε χρόνο τα γενέθλια της Μελίτας μας έχουν… δύο πάρτι! Το ένα από αυτά έχει γίνει πια παράδοση, ώστε να μπορεί να γιορτάζει μαζί με τον παππού και τη γιαγιά της! Τρεις γενιές, λοιπόν, γενέθλια μαζί και μια μέρα γεμάτη γέλια, αγκαλιές, παιχνίδια και όμορφες στιγμές!

Όσο περνούν τα χρόνια, αυτές οι κοινές μας αναμνήσεις γίνονται όλο και πιο πολύτιμες… Χρόνια πολλά στο κοριτσάκι μας και στους αγαπημένους μας παππού και γιαγιά! Να σας χαιρόμαστε και να το γιορτάζουμε έτσι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, όλοι μαζί! Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που έβαλαν τη δική τους πινελιά για να γίνει αυτή η μέρα ακόμη πιο όμορφη!».