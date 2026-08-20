Νίκη Παυλίδου για την απώλεια των κιλών της: «Δεν τα έχω χάσει με καλό τρόπο – Ήταν από άγχος, από κούραση…»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το κάνουμε καλοκαιρινό» ήταν η Νίκη Παυλίδου. Η γνωστή influencer, η οποία στο παρελθόν συμμετείχε σε τηλεοπτικό ριάλιτι, μίλησε για τα όρια που βάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια των κιλών της, καθώς και στο πώς αυτό συνέβη.

Μιλώντας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Νίκη Παυλίδου εξήγησε πως: «Πρέπει να βάζεις όρια στο τι θέλεις να δείξεις προς τα έξω, γιατί είναι και η ζωή σου. Δεν γίνεται να δείχνεις το 100%. Όχι επειδή δεν είσαι αληθινός, γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Αλλά γιατί κάποια πράγματα είναι προσωπικά και πρέπει να τα κρατάς. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι με ξέρουν στο 100%.

Γιατί δεν θα δείξω εύκολα, ας πούμε, την στεναχώρια μου… Όταν είμαι στεναχωρημένη προσπαθώ να μην το δείχνω, γιατί είμαι σε μία πλατφόρμα που ο κόσμος μπαίνει για να ξεχαστεί. Δεν θέλω να μπει και να του μαυρίσω εγώ τη μέρα με το δικό μου πρόβλημα.

Οπότε επειδή δεν δείχνω τέτοια κομμάτια, είναι βασικά στο να σε μάθει κάποιος. Υπάρχει η μέρα που δεν θέλω να ανοίξω το κινητό μου, αλλά δεν το κάνω. Δηλαδή και τώρα που πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου, ακόμα και τότε ανέβαζα. Να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Και πάρα πολύς κόσμος δεν το κατάλαβε».

Αμέσως μετά, εξομολογήθηκε ότι: «Εγώ τα κιλά που έχω χάσει, δεν τα έχω χάσει με καλό τρόπο. Ήταν από άγχος, από κούραση και επειδή δεν ήμουν καλά. Ο κόσμος αυτό το βλέπει σαν glow up και μου λένε “πώς τα κατάφερες;”. Δηλαδή αυτά είναι τα μηνύματά μου πλέον. Δεν είναι κανένα επίτευγμα. Οπότε εκεί πέρα καταλαβαίνω το ότι αλλιώς ζεις κάποια πράγματα και αλλιώς φαίνονται».

«Η αλήθεια είναι ότι θέλω να μιλήσω στο κοινό μου. Όταν βλέπω ότι κάτι είναι διαφορετικό, θέλω να τους δείχνω την αλήθεια, για να μην έχουν και λανθασμένα πρότυπα. Να μην έχουν κάτι λάθος στο μυαλό τους. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Θέλω να το κάνω, είναι η αλήθεια, αλλά πάντα ξεκινάω το βίντεο… Το έχω ξεκινήσει πάρα πολλές φορές και δεν μου βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πώς να τα πω», πρόσθεσε.