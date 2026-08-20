Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω…» – Η ανάρτηση που «ραγίζει» καρδιές

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος "έχασε" τη μητέρα του τον περασμένο Ιανουάριο, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Μέσω της δημοσίευσής του, παρότρυνε τους ακολούθους του να περάσουν χρόνο με τους γονείς τους όσο είναι εν ζωή.

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Γρηγόρης Αρναούτογλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συγκίνησε με μία νέα δημοσίευση στο Instagram, αφιερωμένη στην πολυαγαπημένη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες.
  • Στο μήνυμά του, ο αγαπημένος παρουσιαστής έγραψε: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω… Η Μητέρα μου έφυγε απο την ζωή πριν λίγους μήνες…».
  • Παρότρυνε τους ακολούθους του, που οι γονείς τους βρίσκονται ακόμα στη ζωή, να τους αφιερώσουν χρόνο και να τους αγκαλιάσουν, καθώς «Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον περασμένο Ιανουάριο, η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση είχε γνωστοποιήσει ο επιτυχημένος παρουσιαστής, με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, έκανε μια νέα δημοσίευση στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής, η οποία «ραγίζει» καρδιές.

Η σημερινή ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι αφιερωμένη στην πολυαγαπημένη μητέρα του, ενώ παρότρυνε τους ακολούθους του, που οι γονείς τους βρίσκονται ακόμα στη ζωή, να τους αφιερώσουν χρόνο και να τους αγκαλιάσουν.

Στο μήνυμά του, το οποίο συνόδεψε με ένα πολύ τρυφερό και συγκινητικό βίντεο κινουμένων σχεδίων, ο αγαπημένος παρουσιαστής έγραψε: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω… Η Μητέρα μου έφυγε απο την ζωή πριν λίγους μήνες…

Μακάρι όμως να ήξερα οτι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την Πόρτα θα την αντικρίσω… Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα την Μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο ή πολύ και να πάτε να την δείτε… ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ… Και τον Μπαμπά σας… Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…». 

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