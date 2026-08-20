Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε πτήση πρώτη φορά με τον γιο της – Τα stories μέσα από το αεροδρόμιο

Τον Ιούλιο του 2025, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο τον γιο της. Το παιδί της δημοσιογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν πριν από λίγο καιρό έγινε ενός έτους, ενώ η ίδια έχει δημοσιεύσει διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram, τις οποίες έκανε με την μορφή των stories, πως σήμερα το ζευγάρι θα ταξιδέψει για πρώτη φορά με τον ενός έτους Ιάσονα-Παναγιώτη, με αεροπλάνο.

Αρχικά χθες (19/8), η δημοσιογράφος είχε δείξει στους ακολούθους της τα σνακ που είχε ετοιμάσει και τοποθετήσει σε τάπερ, για το ταξίδι με τον γιο της. Σε εκείνη την ανάρτησή της είχε γράψει: «Λειτουργία προετοιμασίας γευμάτων: Ενεργοποιημένη. Επειδή το ταξίδι με μωρό σημαίνει σνακ. Πολλά σνακ».

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέβασε μερικά stories από το αεροδρόμιο. Σε αυτά είδαμε τόσο την ίδια, όσο και τον Γρηγόρη Μόργκαν με το παιδί τους.

«Κάποιος είναι έτοιμος για την πρώτη του πτήση. Η μαμά και ο μπαμπάς επίσημα σε λειτουργία ταξιδιού», ανέφερε η μητέρα.