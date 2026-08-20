Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε πτήση πρώτη φορά με τον γιο της – Τα stories μέσα από το αεροδρόμιο

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ταξίδεψαν για πρώτη φορά με τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα-Παναγιώτη, με αεροπλάνο. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προετοιμασία και το αεροδρόμιο μέσω Instagram stories.

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Lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ταξίδεψαν για πρώτη φορά με αεροπλάνο μαζί με τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα-Παναγιώτη, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω Instagram stories.
  • Η δημοσιογράφος είχε δείξει στους ακολούθους της τα σνακ που ετοίμασε για το ταξίδι χθες (19/8).
  • Από το αεροδρόμιο, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε stories με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους, δηλώνοντας: «Κάποιος είναι έτοιμος για την πρώτη του πτήση».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον Ιούλιο του 2025, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο τον γιο της. Το παιδί της δημοσιογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν πριν από λίγο καιρό έγινε ενός έτους, ενώ η ίδια έχει δημοσιεύσει διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram, τις οποίες έκανε με την μορφή των stories, πως σήμερα το ζευγάρι θα ταξιδέψει για πρώτη φορά με τον ενός έτους Ιάσονα-Παναγιώτη, με αεροπλάνο.

Αρχικά χθες (19/8), η δημοσιογράφος είχε δείξει στους ακολούθους της τα σνακ που είχε ετοιμάσει και τοποθετήσει σε τάπερ, για το ταξίδι με τον γιο της. Σε εκείνη την ανάρτησή της είχε γράψει: «Λειτουργία προετοιμασίας γευμάτων: Ενεργοποιημένη. Επειδή το ταξίδι με μωρό σημαίνει σνακ. Πολλά σνακ». 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέβασε μερικά stories από το αεροδρόμιο. Σε αυτά είδαμε τόσο την ίδια, όσο και τον Γρηγόρη Μόργκαν με το παιδί τους.

«Κάποιος είναι έτοιμος για την πρώτη του πτήση. Η μαμά και ο μπαμπάς επίσημα σε λειτουργία ταξιδιού», ανέφερε η μητέρα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

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