Η Αντέλ αποθεώνει τη Σελίν Ντιόν

Η Αντέλ εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Σελίν Ντιόν, αποκαλύπτοντας πώς η θρυλική ερμηνεύτρια επηρέασε τη δική της μουσική διαδρομή και την αγάπη της για τις μπαλάντες. Η δήλωση έγινε με αφορμή νέα συνέντευξη της Σελίν Ντιόν στο Harper's Bazaar, όπου η Αντέλ χαρακτήρισε τη Ντιόν «δραματική», προσθέτοντας ότι και η ίδια της αρέσει να είναι «drama queen».

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Adele
Φωτογραφία: JC Olivera/WireImage
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια φανατική θαυμάστρια στο πρόσωπο της Αντέλ, έχει βρει η Σελίν Ντιόν.
  • Με αφορμή νέα συνέντευξη της Σελίν Ντιόν, η Αντέλ μίλησε για το πώς η Ντιόν επηρέασε τη δική της διαδρομή.
  • «Είναι δραματική», πρόσθεσε η Adele στο περιοδικό, συμπληρώνοντας: «και μου αρέσει να είμαι drama queen».

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Μια φανατική θαυμάστρια στο πρόσωπο της Αντέλ (Adele), έχει βρει η Σελίν Ντιόν (Céline Dion).

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Με αφορμή τη νέα συνέντευξη της θρυλικής ερμηνεύτριας του «My Heart Will Go On» στο Harper’s Bazaar, η Αντέλ μίλησε για το πώς η Ντιόν επηρέασε τη δική της διαδρομή.

«Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι σίγουρα μία απευθείας κληρονομιά από εκείνη», δήλωσε η σταρ η οποία κατά την 59η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο του 2017, παρέλαβε από τη Ντιόν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς», χάρη στο εμβληματικό «Hello».

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Είναι δραματική

«Είναι δραματική», πρόσθεσε η Adele στο περιοδικό, συμπληρώνοντας: «και μου αρέσει να είμαι drama queen».

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