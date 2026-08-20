Η Αντέλ αποθεώνει τη Σελίν Ντιόν

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Μια φανατική θαυμάστρια στο πρόσωπο της Αντέλ (Adele), έχει βρει η Σελίν Ντιόν (Céline Dion).

Με αφορμή τη νέα συνέντευξη της θρυλικής ερμηνεύτριας του «My Heart Will Go On» στο Harper’s Bazaar, η Αντέλ μίλησε για το πώς η Ντιόν επηρέασε τη δική της διαδρομή.

«Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι σίγουρα μία απευθείας κληρονομιά από εκείνη», δήλωσε η σταρ η οποία κατά την 59η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο του 2017, παρέλαβε από τη Ντιόν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς», χάρη στο εμβληματικό «Hello».

Είναι δραματική

«Είναι δραματική», πρόσθεσε η Adele στο περιοδικό, συμπληρώνοντας: «και μου αρέσει να είμαι drama queen».