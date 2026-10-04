Κάμπινγκ: Οι ένοικοι του «Άλλου Κόσμου» βρίσκονται μπλεγμένοι σε απερίγραπτες καταστάσεις

Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», επιστρέφει με νέα επεισόδια Δευτέρα 5, Τρίτη 6 και Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Τα ίχνη γύρω από την εξαφάνιση του Πάρη περιπλέκονται, καθώς ένα κρίσιμο στοιχείο αλλάζει χέρια την τελευταία στιγμή. Ο σάκος με τα χρήματα μετακινείται συνεχώς, προκαλώντας επικίνδυνες αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, στενεύει ο κλοιός της αστυνομικής έρευνας γύρω από τον Ιορδάνη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις υποψίες της αστυνόμου, την οργή της Μαριάννας αλλά και την απειλητική παρουσία ενός άγνωστου άντρα.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 5 Οκτωβρίου)

Ενώ ο Κοσμάς περιμένει την αστυνόμο για να της παραδώσει το παπούτσι που βρήκε, ο Ιορδάνης το βουτάει μέσα από το σπίτι του και το εξαφανίζει. Ο Τάσος και η Στέλλα του κάνουν πρόταση συνεργασίας, αλλά τρώνε «πόρτα» — με τον Τάσο να μην το παίρνει και πολύ ψύχραιμα.

Ο Λουκάς σηκώνει μπαϊράκι και η Γιώτα ανησυχεί σοβαρά, όσο κι αν ο Σοφοκλής τη νουθετεί να τον αφήσει λίγο λάσκα. Την ίδια στιγμή, ο Ιορδάνης και η Μαριάννα έρχονται πιο κοντά.

Μέσα σε όλα, καταφθάνει στο κάμπινγκ η πρώην σύζυγος του Ιορδάνη, Βιβή, η οποία αποχωρεί παίρνοντας μαζί της τα παιδιά, αλλά και τον σάκο με τα λεφτά!

Δείτε το trailer εδώ:

Επεισόδιο 8 (Τρίτη 6 Οκτωβρίου)

Η Εύα και ο Πέτρος καταφέρνουν να επιστρέψουν τα χρήματα στον πατέρα τους. Ωστόσο, ο Βλάσης δεν παίρνει καθόλου ψύχραιμα την εξαφάνιση του σάκου, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια και η Βιβή να βρεθούν παγιδευμένοι στις άγριες διαθέσεις του.

Στο μεταξύ, η Γιώτα επιμένει να μάθει πληροφορίες για την εξαφάνιση του Πάρη από τον Σοφοκλή, ο οποίος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμος να τις μοιραστεί.

Παράλληλα, η Ιωάννα παίρνει κατάθεση από τη Μαριάννα η οποία θυμώνει με τον Ιορδάνη όταν μαθαίνει ότι ο Πάρης ήταν συνάδελφος του. Την ίδια ώρα, ένας τρομακτικός άντρας παρακολουθεί τον Ιορδάνη…

Επεισόδιο 9 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου)

Ο Ιορδάνης ζητά τα ρέστα από τον Βλάση, αλλά η συνάντηση δεν εξελίσσεται και πολύ καλά. Ο Σοφοκλής αναλαμβάνει δράση και ο Βλάσης βλέπει την τύχη του να αλλάζει προς το χειρότερο.

Την ίδια στιγμή, η Βιβή ζορίζεται στο κάμπινγκ νιώθοντας λες και βρίσκεται στη ζούγκλα. Κι ενώ η Ιωάννα προσπαθεί να βγάλει άκρη με το παπούτσι του Πάρη, ο Τάσος και ο Κοσμάς οδηγούν άθελά τους την αστυνόμο στον Ιορδάνη, ο οποίος πρέπει να βρει άμεσα μια λύση πριν καρφωθεί!

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου