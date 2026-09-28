Κάμπινγκ: Η αστυνόμος καταφθάνει και αρχίζει να ανακρίνει τους ενοίκους

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Η κωμική σειρά «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η αστυνόμος βρίσκεται πλέον στο κάμπινγκ και οι έρευνες για την εξαφάνιση του Πάρη φέρνουν τους ενοίκους αντιμέτωπους με τα δικά τους μυστικά.

Ο Σοφοκλής επιστρατεύει κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, την ώρα που ο Πάρης παραμένει δεμένος στην αποθήκη.

Τι θα δούμε απόψε στο «Κάμπινγκ»:

Τέταρτο επεισόδιο (Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου):

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση με τον Πάρη, αλλά εκείνος τον απειλεί ότι θα τον καταστρέψει.

Στο μεταξύ, η αστυνόμος καταφθάνει στο κάμπινγκ και αρχίζει να ανακρίνει τους ενοίκους για τον εξαφανισμένο Πάρη.

Η Γιώτα την αναγνωρίζει και κρύβεται πανικόβλητη, όσο προσπαθεί να εμποδίσει και τον Λουκά να της μιλήσει — εκείνος, όμως, έχει ήδη συναντηθεί μαζί της.

Παράλληλα, ο Σοφοκλής επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες της αστυνόμου, ενώ η Εύα και ο Πέτρος εντοπίζουν τον πρώην προϊστάμενο του πατέρα τους δεμένο και τραυματισμένο στην αποθήκη.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου