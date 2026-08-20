Ζαπορίζια: Χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης – Ενεργοποιήθηκαν γεννήτριες

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έμεινε χωρίς την τελευταία του εξωτερική γραμμή τροφοδοσίας, αναγκάζοντας τις γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να τεθούν σε λειτουργία. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε το περιστατικό, επισημαίνοντας την αδυναμία προσδιορισμού της αιτίας λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ζαπορίζια πυρηνικός σταθμός
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς την τελευταία της εξωτερική γραμμή τροφοδοσίας έμεινε ο υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, με τις γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να τίθενται αμέσως σε λειτουργία.
  • Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι η αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό το 2022.
  • Πρόσφατα πλήγματα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια προκάλεσαν ανησυχία στον IAEA, με τον Ραφαέλ Γκρόσι να απευθύνει έκκληση στους «στρατιωτικούς διοικητές να σταματήσουν αμέσως αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες».

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Χωρίς την τελευταία της εξωτερική γραμμή τροφοδοσίας έμεινε ο υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία.

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Όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η διακοπή ανάγκασε τις γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να τεθούν αμέσως σε λειτουργία για να κρατήσουν ενεργά τα βασικά συστήματα ασφαλείας της μονάδας.

Ο IAEA ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας.

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Το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπενθυμίζει ότι, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που διαθέτει 6 αντιδραστήρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους στην Ουκρανία το 2022, και από τότε κάθε πλευρά κατηγορεί συχνά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Πλήγματα

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεταξύ 18-19 Αυγούστου περίπου 1.019 πλήγματα σε 52 οικισμούς στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, προκαλώντας 2 θανάτους και τραυματίζοντας δέκα ανθρώπους.

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Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία στον Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια. Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, απηύθυνε έκκληση στους «στρατιωτικούς διοικητές που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις ενέργειες, καθώς και σε όλους τους άλλους που στοχεύουν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και/ή το προσωπικό τους, να σταματήσουν αμέσως αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες».

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