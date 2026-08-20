Ταϊλάνδη: Από ασφυξία ο θάνατος της 17χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα – Τα ευρήματα και το DNA του 45χρονου Αυστραλού υπόπτου

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Σε ασφυξία οφείλεται ο θάνατος της 17χρονης Τουντσανόκ Ντονχομλά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Για τη στυγερή δολοφονία κατηγορείται ένας 45χρονος Αυστραλός, με τις αρχές να δηλώνουν έτοιμες να παραπέμψουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη, έχοντας συγκεντρώσει συντριπτικά στοιχεία.

Τα ευρήματα και οι κατηγορίες

Η αστυνομία στην παραθαλάσσια πόλη Πατάγια είχε εντοπίσει το γυμνό σώμα της ανήλικης μέσα σε μια βαλίτσα, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου.

Το εύρημα αποκαλύφθηκε μόλις 15 λεπτά μετά τη σύλληψη του 45χρονου Αυστραλού Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος φερόταν να προετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο διοικητής της αστυνομίας της Πατάγια, Α νέκ Σρατονγκγιό, δήλωσε στο BBC ότι τα αποτελέσματα της νεκροψίας «έδειξαν ότι πέθανε από ασφυξία».

«Υπέστη επίσης κάποια εγκεφαλική βλάβη, αλλά αυτή δεν ήταν η αιτία θανάτου», πρόσθεσε.

«Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί αφού πέθανε, καθώς ο κατηγορούμενος μετακίνησε το σώμα της σε μια βαλίτσα πριν το πετάξει».

🚨 Adolescente de 17 anos é encontrada morta dentro de uma mala na Tailândia A adolescente Tunchanok Donhomla, de 17 anos, conhecida como “Nong Cake”, foi encontrada morta dentro de uma mala abandonada às margens de uma linha férrea, na cidade de Pattaya, na Tailândia. Segundo… pic.twitter.com/45pus70QfW — Beta Bastos (@roberta_bastoss) June 30, 2026



Ο Α νέκ αποκάλυψε επιπλέον ότι το DNA που βρέθηκε στο σώμα της 17χρονης ταυτοποιήθηκε με εκείνο του Κάρμαν, υποστηρίζοντας ότι «πιθανότατα προήλθε όταν τοποθέτησε το σώμα της στη βαλίτσα».

Η αστυνομία απαγγέλλει τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του Κάρμαν: ανθρωποκτονία, απόκρυψη ή μετακίνηση πτώματος, απαγωγή ανηλίκου άνω των 15 αλλά κάτω των 18 ετών, και αποπλάνηση ανηλίκου άνω των 15 αλλά κάτω των 18 ετών για άσεμνη πράξη.

«[Ο Κάρμαν] δεν αρνήθηκε πλήρως όλες τις κατηγορίες αρχικά», ανέφερε ο Α νέκ.

«Ακόμα κι αν δηλώσει αθώος στο δικαστήριο αργότερα, πιστεύω ότι έχουμε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία διεξοδικά και έχουμε κλείσει κάθε παραθυράκι στην υπόθεση, προκειμένου να αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι διέπραξε αυτά τα εγκλήματα».

Η αστυνομία δήλωσε ότι θα είναι έτοιμη να υποβάλει τον φάκελο στους εισαγγελείς έως την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η προθεσμία για την απαγγελία κατηγοριών είναι η 18η Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που είχε δοθεί στη δημοσιότητα φαίνεται να καταγράφει τον Κάρμαν να εισέρχεται σε συγκρότημα διαμερισμάτων με την Τουντσανόκ στις 03:34 (τοπική ώρα) τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, εμφανίστηκε μόνος του «κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα», την οποία φόρτωσε σε μοτοσικλέτα κατευθυνόμενος προς τις σιδηροδρομικές γραμμές.

An Australian man named Peter Carman was literally seconds away from boarding a flight back to Perth and walking away clean when Thai immigration officers stopped him at Suvarnabhumi Airport and shut it all down. CCTV footage had already caught him rolling a suitcase out of a… pic.twitter.com/qo5OyL99aP — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) June 27, 2026

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Μετά τη σύλληψή του, ο Κάρμαν αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε αμυντική θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στην αστυνομία ότι είχε συμφωνήσει να πληρώσει στην 17χρονη 1.000 μπατ (περίπου 26 ευρώ) για ερωτικές υπηρεσίες, αλλά τσακώθηκαν όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά του επειδή εκείνος της προσέφερε μόνο 500 μπατ (περίπου 13 ευρώ).

Σε βίντεο που καταγράφηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο ύποπτος απηύθυνε μήνυμα προς την οικογένεια της 17χρονης, λέγοντας: «Αισθάνομαι άσχημα για αυτό που συνέβη στην κόρη σας. Ηταν εκτός του ελέγχου μου».

«Ξέρω ότι θα είστε πολύ λυπημένοι, αναστατωμένοι… το ίδιο κι εγώ», πρόσθεσε. «Σας παρακαλώ πείτε σε άλλα κορίτσια, απλά να προσέχουν».

Θρήνος και οργή από την οικογένεια

Η οικογένεια της Τουντσανόκ, γνωστής με το υποκοριστικό «Κέικ», ανέφερε ότι ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε με τον πατέρα της και τη μητριά της στην επαρχία Καλασίν, περίπου 480 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πατάγια.

Η ανήλικη είχε πει στους γονείς της ότι ήθελε να πάει διακοπές με μια φίλη της και είχε ταξιδέψει στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου.

Ο πατέρας της, Θονγκτσάι Ντονχομλά, είναι βαθιά συντετριμμένος. «Η κόρη μου δεν είχε μητέρα, οπότε όποτε ήθελε οτιδήποτε, έβρισκε τον τρόπο μόνη της, και πάντα βοηθούσε κι εμένα», είπε.

Η μητριά της, Οραντί Μπουσαρακούμ, δήλωσε ότι η είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους. «Φοβόμασταν. Απλώς ελπίζαμε ότι δεν θα εξελισσόταν όπως φοβόμασταν», ανέφερε. «Τώρα τα μάτια μας είναι πρησμένα από το κλάμα».

«Θέλω απλώς να εκτελεστεί [ο Κάρμαν]», πρόσθεσε. «Ρώτησα μάλιστα την αστυνομία αν μπορούσα να τον χτυπήσω, αν μπορούσα να τον δείρω».

Σε περίπτωση καταδίκης του για ανθρωποκτονία, ο Κάρμαν βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.