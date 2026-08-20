Χαϊδάρι: Ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν»

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (20/8) στο Χαϊδάρι, όπου ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων έβγαλε όπλο και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.00 το πρωί, όταν ο 60χρονος βρισκόταν στον πρώτο όροφο της επιχείρησής του και, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, αυτοπυροβολήθηκε.

Την Αστυνομία ενημέρωσε 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοκαριστικό θέαμα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 60χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη μεταφορά του είχε τις αισθήσεις του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στον χώρο της επιχείρησης.