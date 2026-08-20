Βίντεο: Αδιανόητο «τάκλιν» 16χρονης σε ανήλικο παίκτη αμερικανικού ποδοσφαίρου – Τιμωρήθηκε με διά βίου αποκλεισμό

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Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολικό αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Τενεσί των ΗΠΑ, όταν μια 16χρονη εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε «τάκλιν» σε μαθητή-αθλητή.

Η ανήλικη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, ενώ της επιβλήθηκαν αυστηρές ποινές αποκλεισμού από όλες τις αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στα γυμνάσια South Middle School και Cornersville Middle School, ο οποίος διεξαγόταν στο Λύκειο Franklin County στην πόλη Γουίντσεστερ του Τενεσί, σύμφωνα με το δίκτυο WSMV.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έπειτα από ένα touchdown και έναν έξτρα πόντο που σημείωσε η ομάδα του South Middle School, ξέσπασε μια σύντομη αψιμαχία ανάμεσα σε δύο παίκτες.

Τότε, όπως αποτυπώθηκε και σε βίντεο, η 16χρονη έτρεξε μέσα στο γήπεδο και έκανε ένα δυναμικό τάκλιν στον παίκτη του South που ενεπλάκη στον καβγά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και πέφτοντας και η ίδια κάτω.

Ο μαθητής προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά η κοπέλα τον έσπρωξε ξανά στο έδαφος για δεύτερη φορά. Η επίθεση σταμάτησε όταν ένας άνδρας, που φαίνεται να ήταν προπονητής, μπήκε μπροστά της εμποδίζοντάς την να συνεχίσει.

Διώξεις και διαβίου αποκλεισμός

Στη συνέχεια, η ανήλικη κατάφερε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, σύμφωνα με το WSMV, την υποδέχτηκε ένας αστυνομικός ασφαλείας του σχολείου και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που ώθησαν τη 16χρονη να εισβάλει στο γήπεδο και να επιτεθεί στον παίκτη του South Middle School.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Φράνκλιν άσκησε σε βάρος της κατηγορίες για επίθεση και διατάραξη της κοινής ειρήνης.

Επιπλέον, της επιδόθηκε διά βίου απαγόρευση εισόδου σε όλες τις ιδιοκτησίες των σχολείων της κομητείας Φράνκλιν, ενώ η Αθλητική Ομοσπονδία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Τενεσί (TSSAA) της απαγόρευσε την παρακολούθηση όλων των εντός και εκτός έδρας αθλητικών εκδηλώσεων του Cornersville Middle School.