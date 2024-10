ΗΠΑ: Χάθηκε η… μπάλα σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου – Παίκτης την πασάρει στο πρόσωπο συμπαίκτη του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό συνέβη σε αγώνα του NFL, του πρωταθλήματος του Αμερικανικού ποδοσφαίρου (football) στις ΗΠΑ.

Ο quaererback των Σικάγο Μπέαρς, Κάλεμπ Γουίλιαμς, προσπάθησε να εκδηλώσει επίθεση για λογαριασμό της ομάδας του, όταν η πάσα που αποπειράθηκε να δώσει βρήκε τελικά στο… πρόσωπο του συμπαίκτη του, που φοράει το νούμερο 79, του Ματ Πράιορ.

Η επίθεση πάντως συνεχίστηκε μετά το ευτράπελο.

Caleb Williams throws a pass right into his o-lineman’s facemask on 3rd down.

😭

Don’t see this oftenpic.twitter.com/ICM19xU4DW

— MLFootball (@_MLFootball) October 13, 2024