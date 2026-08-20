Βίντεο: 20 τόνοι καλαμάρια «πλημμύρισαν» δρόμο στις ΗΠΑ – Αφόρητη δυσοσμία «έπνιξε» το Ρόουντ Άιλαντ

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Ένα πρωτοφανές ατύχημα προκάλεσε πολύωρη ταλαιπωρία στους οδηγούς στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, όταν μια νταλίκα ανετράπη με αποτέλεσμα 20 τόνοι από νωπά καλαμάρια να σκορπιστούν στον δρόμο.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, απαιτούσε ολοήμερη επιχείρηση καθαρισμού και άφησε πίσω του μια δυσωδία που θα μείνει αξέχαστη στους κατοίκους.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν ξεκίνησε γύρω στις 09:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής στην περιοχή του Νάραγκανσετ.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του φορτηγού –το οποίο μετέφερε το φορτίο σε μονάδα επεξεργασίας εκτός της περιοχής– έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας στροφής.

Το όχημα ανετράπη και έπεσε στο πλάι, με αποτέλεσμα η διασταύρωση να πλημμυρίσει από «βουνά» θαλασσινών.

Καθώς ο ήλιος έκαιγε πάνω από τους σωρούς των καλαμαριών και η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 27 βαθμούς Κελσίου, η μυρωδιά έγινε γρήγορα ανυπόφορη.



Ο Ρίτσαρντ Στίβενς, κάτοικος του Νάραγκανσετ και ντόπιος ψαράς, μιλώντας στο δίκτυο WJAR σημείωσε: «Το καλαμάρι έχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Μπορεί να μυρίζει πολύ άσχημα, ειδικά αν πέσει στον δρόμο και μείνει εκεί για ώρα».

Ο διοικητής της αστυνομίας του Νάραγκανσετ, Ράιαν Πρεστ, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί για τον οδηγό ή τον συνεπιβάτη του, αλλά επισήμανε πως το σημείο «άρχισε να μυρίζει άσχημα καθώς τα καλαμάρια έμειναν στον ήλιο για μερικές ώρες».

20 tons of slimy squid spill on Rhode Island roadway – blanketing area in foul odor https://t.co/W1INEWZ16d pic.twitter.com/dP6lnd1VWA — New York Post (@nypost) August 20, 2026

Η «Αποκάλυψη των Καλαμαριών»

Η επιχείρηση καθαρισμού κράτησε σχεδόν όλη την ημέρα. Η διασταύρωση παρέμεινε κλειστή μέχρι τις 17:15, καθώς τα συνεργεία πάλευαν να απομακρύνουν τα καλαμάρια.

Τελικά, επιστρατεύτηκε βαρύς εξοπλισμός και ένα φορτηγό για να απομακρυνθεί το φορτίο από το οδόστρωμα.

A tractor-trailer overturned on its side releasing over 20 tons of squid onto a roadway in Narragansett, Rhode Island, on Sunday, according to state police. https://t.co/rjkPLYF6ys — ABC News (@ABC) August 18, 2026



Αντιμετωπίζοντας το γεγονός με χιούμορ, το Αστυνομικό Τμήμα του Νάραγκανσετ προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, αναφέροντας ότι η πόλη εξακολουθεί να αναρρώνει από την «“Squidpocalypse” (Αποκάλυψη των Καλαμαριών) του ’26 — τη διαρροή που ντρόπιασε το “προσοχή γλιστράει” (slippery when wet)».

View this post on Instagram A post shared by Narragansett Police Department (@narragansett_police)



Αξίζει να σημειωθεί ότι εκατομμύρια κιλά καλαμαριών περνούν ετησίως από τα λιμάνια του Ρόουντ Άιλαντ για να διανεμηθούν σε όλη τη χώρα, ενώ το καλαμαράκι αποτελεί το επίσημο ορεκτικό της Πολιτείας.