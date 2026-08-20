«Αντεπίθεση» σε δύο μέτωπα από την Αθήνα: Ετοιμάζει απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις και επιταχύνει τις διαβουλεύσεις για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου

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«Αντεπίθεση» σε δύο μέτωπα ετοιμάζει η Αθήνα εν μέσω των τουρκικών προκλήσεων, με τελευταία εκείνη για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που τέθηκε σε ισχύ από χθες, Τετάρτη. Είχε προηγηθεί η προκλητική ενέργεια της Άγκυρας για “ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων”.

Από τη μία πλευρά, επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, την ώρα που η ελληνική πλευρά αξιολογεί τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας και προαναγγέλλει αντιδράσεις.

Η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού, προκειμένου να καθοριστεί η βέλτιστη διαδρομή για την πόντιση του καλωδίου αποτελεί άμεση προτεραιότητα μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 5 Αυγούστου με τη γαλλική εταιρεία Meridiam.

Για την πραγματοποίηση των ερευνών απαιτείται η χρήση ειδικού ερευνητικού σκάφους, καθώς και η έκδοση σχετικής NAVTEX, την οποία θα ζητήσει η Αθήνα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπει το έργο σε αυτή τη φάση. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η γαλλική εταιρεία και ο ΑΔΜΗΕ υλοποιούν ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο, όπως σημείωσε, δεν σταματά στην Κύπρο.

Ο κ. Παπασταύρου διαμήνυσε παράλληλα ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου «σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

«Πιο κοντά από ποτέ» στην υλοποίηση του έργου δήλωσε, από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Γαλλίας.

«Δεν είναι ένα έργο που αφορά μόνο την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία. Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει τη διπλωματική μας ισχύ», ανέφερε.

Αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα

Την ίδια ώρα, η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη, στις 15 Αυγούστου, των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως νέα κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η κίνηση της Άγκυρας δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη και προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για τη διεθνή ανάδειξη του ζητήματος.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον Αντ1 χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική και υποστήριξε ότι η «αλά τούρκα» ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.

«Το προσεχές διάστημα το υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε ενέργειες, ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι συμβαίνει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί να απαντήσει με παράνομο τρόπο σε νόμιμες ενέργειες που έχει ήδη κάνει η Ελλάδα.

«Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αναπάντητο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος Τύπου, Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο ΕΡΤnews συνέδεσε τις τουρκικές αντιδράσεις με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο στο ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων όσο και στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτή που έκανε θαλάσσια πάρκα και ενεργειακές συμφωνίες» και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη πολιτική «δημιουργεί αντιδράσεις».

Η αντιπολίτευση ζητεί πιο δυναμικές κινήσεις

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικρίνει την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να αναλάβει πρωτοβουλίες απέναντι στις τουρκικές κινήσεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο Σκάι Radio χαρακτήρισε την ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων «προκλητική ενέργεια», επισημαίνοντας ότι αυτά εκτείνονται και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή δείχνει πως η Τουρκία δεν πιστεύει στα «ήρεμα νερά», ζητώντας από την κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα της τουρκικής συμπεριφοράς στα ευρωπαϊκά φόρα.

Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς άσκησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Νίκος Μαυροκέφαλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά, αντίθετα, συνιστούν πεδίο αμφισβήτησής τους.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Γιώργος Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε ήδη να έχει αναθεωρήσει τη σχέση της με την Τουρκία και να προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα.

«Θέλουμε να μιλάμε με έναν γείτονα που μας σέβεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της, εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επαίρεται για τα «προδοτικά “ήρεμα νερά”», ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει «τρικυμία εν κρανίω».

Η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων είναι δυνατόν να δυναμιτίσει τον διάλογο και να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.