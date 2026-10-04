«Πυρά» της αντιπολίτευσης με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού

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Κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, το ιδιωτικό χρέος και τις συνθήκες της καθημερινότητας των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, ενώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας διατυπώνουν τις δικές τους επικρίσεις για τις κυβερνητικές πολιτικές και τις αναφορές του πρωθυπουργού στην ανάρτησή του.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στη ρύθμιση των 120 δόσεων και στην πρόταση νόμου που πρόκειται να καταθέσει το κόμμα για το ιδιωτικό χρέος.

«Ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8% και γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων. Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και, τρεις μήνες μετά, εξήγγειλε τις 120 δόσεις, ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της.

Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκης και Πλεύσης Ελευθερίας

Το ΚΚΕ επικεντρώνει την κριτική του στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, συνδέοντάς τες με τις κυβερνητικές επιλογές.

«Αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του», σχολίασε το κόμμα.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

«Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του», επισημαίνει.

Κριτική άσκησε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, αναφέροντας: «Η Ελλάδα της καθημερινότητας που όλοι ξέρουμε καμία σχέση δεν έχει με όσα περιλαμβάνονται στην επικοινωνιακή και προεκλογική ατζέντα του Πρωθυπουργού».

Στην κυβερνητική πολιτική αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι είμαστε καταδικασμένοι. Αυτό μας λένε. Να ζούμε με τα προβλήματα αυτά και με αυτούς που τα προκάλεσαν», δήλωσε.

Οι παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης επικεντρώνονται, με διαφορετικές προσεγγίσεις, στις οικονομικές συνθήκες, το ιδιωτικό χρέος και τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών, ασκώντας κριτική στις θέσεις που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.