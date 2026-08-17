Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: «Στηρίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο»

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector.

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Διεθνή Νέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου».
  • Η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακολουθεί διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο, που ζητά από την κυβέρνηση Τραμπ να θέσει σε προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Το έργο συνδέεται με τον Οικονομικό Διάδρομο IMEC και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ.
  • Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία του περασμένου Αυγούστου για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία υλοποίησης του έργου.

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Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση καίριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον, με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση έρχεται μετά την επιστολή διακομματικής ομάδας μελών του Κογκρέσου προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να θέσει σε προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι Αμερικανοί νομοθέτες συνδέουν το έργο με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης (IMEC) και με τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Η δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακολουθεί τη συμφωνία που υπεγράφη στις 5 Αυγούστου για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου.

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