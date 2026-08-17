Φωτιά στα Πηγαδάκια Αρκαδίας – Επιχειρούν και δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου περίπου στις 18:15. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υδροφόρες του δήμου Τρίπολης, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη μέσω drone και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια

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Πυρκαγιά/εναέρια μέσα
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πηγαδάκια Αρκαδίας, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη.
  • Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Τρίπολης, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πηγαδάκια Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Τρίπολης.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης.

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