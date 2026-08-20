Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ταξί

Ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου στον Πλατανιά Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά με ταξί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν νέο, μόλις 21 ετών, σημειώθηκε στο Ρέθυμνο.
  • Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (19/8) στον Πλατανιά, όταν ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν σφοδρά.
  • Ο 21χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν νέο, μόλις 21 ετών. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (19/8) σε παράπλευρο δρόμο στην περιοχή του Πλατανιά, στο Ρέθυμνο.

Ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν σφοδρά, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα να παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το ταξί κινούνταν από το Ηράκλειο με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, όταν συνέβη το μοιραίο.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε κανονικά κράνος.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη, ενώ οι αρμόδιες Aρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ