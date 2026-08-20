Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ταξί

Άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν νέο, μόλις 21 ετών. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (19/8) σε παράπλευρο δρόμο στην περιοχή του Πλατανιά, στο Ρέθυμνο.

Ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν σφοδρά, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα να παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το ταξί κινούνταν από το Ηράκλειο με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, όταν συνέβη το μοιραίο.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε κανονικά κράνος.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη, ενώ οι αρμόδιες Aρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση.