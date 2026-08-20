Καιρός: «Κύμα» καύσωνα από το Σαββατοκύριακο με 40άρια και αποπνικτική υγρασία – Πόσο θα διαρκέσει

Προ των πυλών βρίσκεται ο καύσωνας διαρκείας. Το Σαββατοκύριακο η χώρα μπαίνει σε «θερμό κλοιό», ενώ το «κύμα» ζέστης θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Από σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η οποία κατά τόπους θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Αρκετή ζέστη θα έχει σήμερα στην Αττική με τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο θα «αγγίξει» τους 38 βαθμούς που σε συνδυασμό με την υγρασία θα κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες, θα καταγραφούν σε Κιλκίς, Σέρρες και Λάρισα.

«Εμμονική ζέστη προ των πυλών»

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονική ζέστη», σημειώνοντας πως «η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές».

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-08-2026