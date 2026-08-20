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Καιρός: «Κύμα» καύσωνα από το Σαββατοκύριακο με 40άρια και αποπνικτική υγρασία – Πόσο θα διαρκέσει

Ένας καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Αττική, το Κιλκίς, οι Σέρρες και η Λάρισα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προ των πυλών βρίσκεται ο καύσωνας διαρκείας, με τη χώρα να μπαίνει σε «θερμό κλοιό» από το Σαββατοκύριακο και τη ζέστη να διαρκεί πάνω από μία εβδομάδα, ξεπερνώντας κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην Αττική, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου και τους 38 το Σαββατοκύριακο, με την υγρασία να κάνει την ατμόσφαιρα «αποπνικτική».
  • Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονική ζέστη», καθώς η θερμοκρασία θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προ των πυλών βρίσκεται ο καύσωνας διαρκείας. Το Σαββατοκύριακο η χώρα μπαίνει σε «θερμό κλοιό», ενώ το «κύμα» ζέστης θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Καιρός: Έως τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος και μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο – Αναλυτικά η πρόγνωση

Από σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η οποία κατά τόπους θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Αρκετή ζέστη θα έχει σήμερα στην Αττική με τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο θα «αγγίξει» τους 38 βαθμούς που σε συνδυασμό με την υγρασία θα κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες, θα καταγραφούν σε Κιλκίς, Σέρρες και Λάρισα.

«Εμμονική ζέστη προ των πυλών»

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονική ζέστη», σημειώνοντας πως «η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές».

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-08-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

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