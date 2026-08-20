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Θεσπρωτία: «Επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα- Το colpo grosso με το οποίο απατεώνες άρπαξαν 300.000 ευρώ από 78χρονο

Οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία διερευνούν μια «καλοκουρδισμένη» απάτη με κρυπτονομίσματα, μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας. Θύμα είναι ένας 78χρονος κάτοικος Παραποτάμου, ο οποίος έχασε σταδιακά 300.000 ευρώ από επιτήδειους που του υποσχέθηκαν τεράστια κέρδη μέσω «επενδυτικών προγραμμάτων».

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κρυπτονομισματα
Κρυπτονομίσματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία ερευνούν μια «καλοκουρδισμένη» απάτη, όπου 78χρονος κάτοικος του Παραποτάμου έχασε το αστρονομικό ποσό των 300.000 ευρώ.
  • Οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι «τεράστια και εγγυημένα κέρδη» μέσω «επενδυτικών προγραμμάτων» σε κρυπτονομίσματα, επικαλούμενοι διεθνή εταιρεία.
  • Η απάτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 και συνεχίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026, με την ΕΛΑΣ να εξετάζει εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά και τραπεζικά ίχνη των διαδρομών του χρήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια «καλοκουρδισμένη» απάτη με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν με προσοχή οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία, μετά από επίσημη καταγγελία που υπεβλήθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Θύμα της υπόθεσης είναι ένας 78χρονος κάτοικος του Παραποτάμου Θεσπρωτίας, ο οποίος διαπίστωσε, όταν ήταν πλέον αργά, ότι έπεσε στις «δαγκάνες» επιτήδειων, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά το αστρονομικό ποσό των 300.000 ευρώ.

Το colpo grosso των απατεώνων

Η δράση των αγνώστων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 και συνεχίστηκε αδιάλειπτα μέχρι και τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις αρχές ο ηλικιωμένος, οι δράστες τον προσέγγισαν υποσχόμενοι τεράστια και εγγυημένα κέρδη μέσω «επενδυτικών προγραμμάτων» σε κρυπτονομίσματα.

Για να γίνουν μάλιστα πιο πειστικοί, επικαλέστηκαν διεθνή εταιρεία με έδρα το εξωτερικό. Με μεθοδευμένους ελιγμούς και συνεχή ψυχολογική πίεση, κατάφεραν να τον πείσουν ότι πρόκειται για μια ασφαλή επένδυση υψηλής απόδοσης.

Το τέχνασμά τους απέδωσε, οδηγώντας τον 78χρονο σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών κατά τη διάρκεια των 16 μηνών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Για το σοβαρό αυτό περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων. Την προανάκριση και τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά και τραπεζικά ίχνη των διαδρομών του χρήματος.

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