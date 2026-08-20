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Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Για πρώτη φορά μιλά ο πατέρας της – «Την μαχαίρωσε με μίσος» – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για την δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο, με τον πατέρα της να μιλά για πρώτη φορά δημόσια. Ο πατέρας περιγράφει τη δολοφονία ως πράξη μίσους, δηλώνοντας ότι ο δράστης «τη μαχαίρωσε με μίσος».

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Κοινωνία

Σύρος - δολοφονία διασώστριας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
  • Για πρώτη φορά μετά το τραγικό συμβάν, ο πατέρας της αδικοχαμένης γυναίκας μιλάει ανοιχτά για την υπόθεση.
  • Ο πατέρας υποστηρίζει πως ο δράστης «τη μαχαίρωσε με μίσος».

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση. Φως στην υπόθεση – μυστήριο θα ρίξουν τα κινητά.

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Στο μεταξύ, για πρώτη φορά «έσπασε» τη σιωπή του ο πατέρας της διασώστριας.

«Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο…Ερείπια είμαστε, εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια» είπε με πόνο ψυχής. 

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Για πρώτη φορά μιλά ο πατέρας της διασώστριας – «Τη μαχαίρωσε με μίσος»

Ο πατέρας της διασώστριας μίλησε για την κόρη του στο Star και αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία της.

«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”… Κατά τις 7 με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει “έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσατε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο;” … Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», προσθέτει.

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Για τον πατέρα της 41χρονης διασώστριας, η προφυλάκιση του κατηγορούμενου, είναι μια πρώτη δικαίωση. Από εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου, η οικογένεια περιμένει απαντήσεις.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό».

 

Οι δικαστικές Αρχές,  στάθηκαν σε δυο στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση κυρίως του οπτικού υλικού. Οι αντιφάσεις του 41χρονου σε ποιο χέρι κρατούσε το μαχαίρι, αλλά και η απουσία κηλίδων αίματος στα 70 μέτρα που διένυσε το θύμα από τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι.

 

 

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