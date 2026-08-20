LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσπρωτία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Αρχαιολογικό «θαύμα» της παλαιοχριστιανικής περιόδου: Στο φως εκκλησία 1.600 ετών με εντυπωσιακά μωσαϊκά και τοιχογραφίες

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη δυτική Τουρκία έφερε στο φως μια μεγάλη παλαιοχριστιανική εκκλησία 1.600 ετών στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου. Το εύρημα περιλαμβάνει εντυπωσιακά μωσαϊκά, τοιχογραφίες και μνημειώδεις γρανιτένιους κίονες, προσφέροντας νέα, πολύτιμα δεδομένα για τη θρησκευτική ιστορία και την αρχιτεκτονική της Ύστερης Αρχαιότητας. Η εκκλησία, που πιστεύεται ότι χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της περιοχής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιστήμη & Τεχνολογία

Ομάδες ανασκαφών εργάζονται γύρω από τα ερείπια μιας μεγάλης εκκλησίας της Ύστερης Αρχαιότητας στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στο Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας. (Φωτογραφία: IHA) 
(Φωτογραφία: IHA) 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στη δυτική Τουρκία φέρνουν στο φως μια μεγάλη εκκλησία που πιστεύεται ότι χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., με μωσαϊκά και τοιχογραφίες.
  • Το κτίσμα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο, ενώ επιγραφές στα ψηφιδωτά αποκαλύπτουν τους χρηματοδότες του. Βρέθηκαν επίσης τοιχογραφίες και ίχνη πυρκαγιάς.
  • Οι ιστορικές πηγές προσδιορίζουν την Άντανδρο ως επισκοπή, αναδεικνύοντας τη νεοανακαλυφθείσα δομή ως μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εκκλησίες της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της θρησκευτικής ιστορίας της Μικράς Ασίας. Οι συνεχιζόμενες ανασκαφές στη δυτική Τουρκία αποκάλυψαν έναν εντυπωσιακό θησαυρό της παλαιοχριστιανικής περιόδου, που μαρτυρά την αίγλη του παρελθόντος.

Αρχαιολογική ανατροπή: Εξαφανισμένο ανθρώπινο είδος συνδέεται με τεχνολογικό άλμα 146.000 ετών στην Ασία

Το εύρημα αυτό προσφέρει νέα, πολύτιμα δεδομένα στους ερευνητές για τη ζωή και την αρχιτεκτονική της Ύστερης Αρχαιότητας.

Οι ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στη δυτική Τουρκία φέρνουν στο φως μια μεγάλη εκκλησία που θεωρείται ότι χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., με μωσαϊκά, τοιχογραφίες και μνημειώδεις γρανιτένιους κίονες που μαρτυρούν τη σημασία της εντός του αρχαίου οικισμού.

Τα χρυσά παπούτσια της Κασπίας: Μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα 1.500 ετών σε τάφο αριστοκράτισσας

Ο καθηγητής Γκιουρτζάν Πολάτ, επικεφαλής της ανασκαφής στην Άντανδρο, δήλωσε ότι η εκκλησία έχει γίνει το κύριο επίκεντρο της ανασκαφικής περιόδου του 2026, αφού οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν για πρώτη φορά να σκάβουν στο κτίσμα το 2024. Η Άντανδρος βρίσκεται στο Αδραμύττιο (Εντρεμίτ) του Μπαλικεσίρ.

Μέλος της ανασκαφικής ομάδας εργάζεται ανάμεσα σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στο Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας. (Φωτογραφία: IHA)
Μέλος της ανασκαφικής ομάδας εργάζεται ανάμεσα σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στο Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας. (Φωτογραφία: IHA)

Ο Πολάτ δήλωσε ότι οι ανασκαφές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου, με την πρόωρη έναρξη να συνδέεται εν μέρει με το Αρχαίο Φεστιβάλ της Αντάνδρου, το οποίο, όπως είπε, συμβάλλει στην προβολή τόσο της αρχαίας πόλης όσο και της γύρω περιοχής.

Αρχαιολογική ανατροπή: Ο τεράστιος ταφικός τύμβος στο Γόρδιον ανήκει τελικά στον πατέρα του βασιλιά Μίδα

Ανέπαφη αρχιτεκτονική: Στο φως η αυθεντική δομή του ναού

Η εκκλησία πιστεύεται ότι χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. και ενδέχεται να εγκαταλείφθηκε μετά τις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον Πολάτ, το κτίσμα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο, παρά τους αιώνες που έχουν περάσει.

Μέχρι στιγμής, οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει ένα τμήμα πλάτους 17 μέτρων. Δεδομένου ότι οι ανασκαφείς δεν έχουν φτάσει ακόμη στο ανατολικό άκρο, το συνολικό μήκος της εκκλησίας παραμένει άγνωστο, αν και ο Πολάτ δήλωσε ότι οι διαστάσεις δείχνουν ήδη ένα ιδιαίτερα μεγάλο κτίριο.

Αρχαιολόγοι πραγματοποιούν ανασκαφικές εργασίες στη θέση μιας εκκλησίας 1.600 ετών που αποκαλύπτεται στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στο Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας. (Φωτογραφία: IHA) 
Αρχαιολόγοι πραγματοποιούν ανασκαφικές εργασίες στη θέση μιας εκκλησίας 1.600 ετών που αποκαλύπτεται στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στο Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας. (Φωτογραφία: IHA)

Η κλίμακα του ναού αντικατοπτρίζεται επίσης στους γρανιτένιους κίονες που βρέθηκαν στο εσωτερικό του, οι οποίοι, όπως επεσήμανε ο Πολάτ, υπογραμμίζουν τον μνημειώδη χαρακτήρα του.

Οι ψηφιδωτές επιγραφές αποκαλύπτουν τους χρηματοδότες του κτιρίου

Επιγραφές που ανακαλύφθηκαν στα ψηφιδωτά της εκκλησίας υποδεικνύουν ότι το κτίριο ανατέθηκε από το εκκλησίασμά του, ενώ η ψηφιδωτή διακόσμηση χρηματοδοτήθηκε από ένα άτομο ονόματι Κάνδιδος.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ένα στρώμα φωτιάς, πάχους περίπου 10 εκατοστών, ακριβώς πάνω από τα ψηφιδωτά.

Ο Πολάτ δήλωσε ότι αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν πως μια μεγάλη πυρκαγιά ενδέχεται να έθεσε την εκκλησία εκτός λειτουργίας.

Στους τοίχους του κτιρίου ήρθαν επιπλέον στο φως τοιχογραφίες, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται γεωμετρικά σχέδια (πάνελ) και φυτικά διακοσμητικά μοτίβα.

Θρησκευτικό κέντρο: Το καθεστώς της Επισκοπής αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ναού

Οι ιστορικές πηγές προσδιορίζουν την Άντανδρο ως επισκοπή, δηλαδή ένα κέντρο με επικεφαλής έναν επίσκοπο, υπό την Αρχιεπισκοπή της Εφέσου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πολάτ δήλωσε ότι η νεοανακαλυφθείσα δομή θα μπορούσε να αποδειχθεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εκκλησίες στην Άντανδρο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ