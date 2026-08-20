Αρχαιολογικό «θαύμα» της παλαιοχριστιανικής περιόδου: Στο φως εκκλησία 1.600 ετών με εντυπωσιακά μωσαϊκά και τοιχογραφίες

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της θρησκευτικής ιστορίας της Μικράς Ασίας. Οι συνεχιζόμενες ανασκαφές στη δυτική Τουρκία αποκάλυψαν έναν εντυπωσιακό θησαυρό της παλαιοχριστιανικής περιόδου, που μαρτυρά την αίγλη του παρελθόντος.

Το εύρημα αυτό προσφέρει νέα, πολύτιμα δεδομένα στους ερευνητές για τη ζωή και την αρχιτεκτονική της Ύστερης Αρχαιότητας.

Οι ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου στη δυτική Τουρκία φέρνουν στο φως μια μεγάλη εκκλησία που θεωρείται ότι χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., με μωσαϊκά, τοιχογραφίες και μνημειώδεις γρανιτένιους κίονες που μαρτυρούν τη σημασία της εντός του αρχαίου οικισμού.

Ο καθηγητής Γκιουρτζάν Πολάτ, επικεφαλής της ανασκαφής στην Άντανδρο, δήλωσε ότι η εκκλησία έχει γίνει το κύριο επίκεντρο της ανασκαφικής περιόδου του 2026, αφού οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν για πρώτη φορά να σκάβουν στο κτίσμα το 2024. Η Άντανδρος βρίσκεται στο Αδραμύττιο (Εντρεμίτ) του Μπαλικεσίρ.

Ο Πολάτ δήλωσε ότι οι ανασκαφές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου, με την πρόωρη έναρξη να συνδέεται εν μέρει με το Αρχαίο Φεστιβάλ της Αντάνδρου, το οποίο, όπως είπε, συμβάλλει στην προβολή τόσο της αρχαίας πόλης όσο και της γύρω περιοχής.

Ανέπαφη αρχιτεκτονική: Στο φως η αυθεντική δομή του ναού

Η εκκλησία πιστεύεται ότι χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. και ενδέχεται να εγκαταλείφθηκε μετά τις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον Πολάτ, το κτίσμα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο, παρά τους αιώνες που έχουν περάσει.

Μέχρι στιγμής, οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει ένα τμήμα πλάτους 17 μέτρων. Δεδομένου ότι οι ανασκαφείς δεν έχουν φτάσει ακόμη στο ανατολικό άκρο, το συνολικό μήκος της εκκλησίας παραμένει άγνωστο, αν και ο Πολάτ δήλωσε ότι οι διαστάσεις δείχνουν ήδη ένα ιδιαίτερα μεγάλο κτίριο.

Η κλίμακα του ναού αντικατοπτρίζεται επίσης στους γρανιτένιους κίονες που βρέθηκαν στο εσωτερικό του, οι οποίοι, όπως επεσήμανε ο Πολάτ, υπογραμμίζουν τον μνημειώδη χαρακτήρα του.

Οι ψηφιδωτές επιγραφές αποκαλύπτουν τους χρηματοδότες του κτιρίου

Επιγραφές που ανακαλύφθηκαν στα ψηφιδωτά της εκκλησίας υποδεικνύουν ότι το κτίριο ανατέθηκε από το εκκλησίασμά του, ενώ η ψηφιδωτή διακόσμηση χρηματοδοτήθηκε από ένα άτομο ονόματι Κάνδιδος.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ένα στρώμα φωτιάς, πάχους περίπου 10 εκατοστών, ακριβώς πάνω από τα ψηφιδωτά.

Ο Πολάτ δήλωσε ότι αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν πως μια μεγάλη πυρκαγιά ενδέχεται να έθεσε την εκκλησία εκτός λειτουργίας.

Στους τοίχους του κτιρίου ήρθαν επιπλέον στο φως τοιχογραφίες, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται γεωμετρικά σχέδια (πάνελ) και φυτικά διακοσμητικά μοτίβα.

Θρησκευτικό κέντρο: Το καθεστώς της Επισκοπής αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ναού

Οι ιστορικές πηγές προσδιορίζουν την Άντανδρο ως επισκοπή, δηλαδή ένα κέντρο με επικεφαλής έναν επίσκοπο, υπό την Αρχιεπισκοπή της Εφέσου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πολάτ δήλωσε ότι η νεοανακαλυφθείσα δομή θα μπορούσε να αποδειχθεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εκκλησίες στην Άντανδρο.