Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με «οικονομικό πόλεμο» άνευ προηγουμένου και η Τεχεράνη απαντά με νέα επιθετική στρατηγική

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Ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις το Ιράν αλλά και όποιες χώρες παρέχουν «σανίδα σωτηρίας» στο καθεστώς, η ηγεσία της Τεχεράνης περνά σε μια νέα επιθετική στρατιωτική στρατηγική.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός λειτουργεί μυστικά έναν θαλάσσιο διάδρομο για τη διακίνηση εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ.

Aπειλές Τραμπ για «τεράστιες οικονομικές συνέπειες»

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα επιβάλει «τεράστιες οικονομικές συνέπειες» σε όσες χώρες συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν, αν και δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάλλου, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προαναγγείλει μέτρα που «δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ».

«Οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει στα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα, τις επιχειρήσεις, τα αεροδρόμιά της ή τους κυβερνητικούς φορείς της να παρέχουν οποιαδήποτε μορφή στήριξης στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει η ίδια τεράστιες οικονομικές συνέπειες», έγραψε μεταξύ άλλων στο Truth Social.

«Λαθρεμπόριο πετρελαίου, γραμμές ανταλλαγής, μεταφορές μετρητών, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηολόγια, εταιρείες-βιτρίνα — Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα. Ξέρετε ποιοι είστε», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν βρίσκεται «στα σχοινιά», «κρέμεται από μια κλωστή» και η Τεχεράνη είναι τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» να συνάψει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, όμως «δυστυχώς γι’ αυτούς, δεν κατάφεραν να την αξιοποιήσουν».

Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δευτερεύουσες κυρώσεις σε αγοραστές ιρανικού πετρελαίου, όπως η Κίνα, εξέλιξη που θα κλιμάκωνε την ένταση ενόψει της προγραμματισμένης για τον Σεπτέμβριο επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πλήρες εμπάργκο στο εμπόριο με το Ιράν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Τραμπ με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, αναφέρουν οι New York Times.

Μυστική αμερικανική επιχειρησιακή στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτει το Axios επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο στρατός των ΗΠΑ έχει δημιουργήσει αθόρυβα έναν ναυτιλιακό διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, 15 έως 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται κάθε νύχτα από ένα νότιο κανάλι κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Μέσω αυτής της επιχειρησιακής οδού, μεταφέρονται καθημερινά περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου —σχεδόν το μισό του προπολεμικού όγκου— διοχετεύοντας ενέργεια στην παγκόσμια αγορά.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν συνοδεύουν απλώς τα φορτωμένα δεξαμενόπλοια, αλλά βοηθούν και τα άδεια πλοία να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα για να παραλάβουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής.

Η νέα «επιθετική στρατηγική» της Τεχεράνης

Στον αντίποδα, το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι τα νέα μέτρα δεν θα έχουν «καμία επίδραση στη θέση του Ιράν».

Μετά τη λήξη του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) τη Δευτέρα και την αναδιάρθρωση της ηγεσίας ασφαλείας από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η Τεχεράνη υιοθετεί μια στρατηγική που δίνει έμφαση στις «επιθετικές επιχειρήσεις», επισημαίνει το CNN.

Ο Μοχάμαντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Χαμενεΐ, δήλωσε ότι «η στρατηγική μετάβασης του πολέμου σε μια επιθετική στάση, εάν δεν εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν, αναμφίβολα θα μετασχηματίσει την ισορροπία δυνάμεων στον κόσμο».

Ο νέος επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, εκπροσωπεί την τάση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) που θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος απόσπασης υποχωρήσεων από τις ΗΠΑ είναι η συνέχιση της μάχης και η πρόκληση «σταθερής δόσης πόνου στον Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με τον αναλυτή Σίνα Αζοντί.

Παράλληλα, το διάταγμα διορισμού του Αχμάντ Βαχιντί ως επικεφαλής των IRGC έκανε λόγο για την ανάγκη αύξησης της ετοιμότητας για «ισχυρές επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του εχθρού».

Ο αναπληρωτής διοικητής των IRGC για πολιτικά θέματα, ταξίαρχος Γιαντολάχ Τζαβανί, δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι «οι ενέργειες του Ιράν είναι αμυντικές, αν και ενδέχεται να λάβουν και επιθετικό χαρακτήρα στο μέλλον».

Ο σύμβουλος του Βαχιντί, Μοχάμαντ Ρεζά Νακντί, σημείωσε στο δίκτυο IRIB: «Πρέπει να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε τις επιχειρήσεις στο έδαφος του εχθρού, όποτε αυτό απαιτηθεί και διαταχθεί».

Πρόσθεσε δε πως «αυτός ο μείζων μετασχηματισμός στον αμυντικό μας τομέα επιβάλλεται από τις παρόντες συνθήκες, ώστε να μην παραμείνουμε περιορισμένοι απλώς στην αυτοσυντήρησή μας».

Τακτικές ασύμμετρου πολέμου και proxies

Σύμφωνα με αναλυτές, όπως ο Χαμίντρεζα Αζίζι και ο Τρίτα Πάρσι, το Ιράν επιδιώκει να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων, συνδυάζοντας την εξέλιξη των δικών του πυραυλικών συστημάτων και drones με επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, απειλές για δολιοφθορές σε υποθαλάσσια καλώδια, αλλά και την κινητοποίηση συμμάχων όπως οι Χούθι στην Υεμένη και οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη, αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε πως το Ιράν σχεδιάζει χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές επί ευρωπαϊκού εδάφους. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, στο στόχαστρο της Τεχεράνης βρίσκονται υποδομές σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, καθώς και η διαταραχή υποθαλάσσιων καλωδίων στα Στενά του Ορμούζ, με σκοπό την αύξηση του κόστους για τις ΗΠΑ σε περίπτωση επέκτασης της σύγκρουσης.

Όπως σημειώνει ο Χ. Α. Χέλιερ από το ινστιτούτο RUSI, το ιρανικό καθεστώς αισθάνεται ότι έχει αντέξει τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προσπαθεί να μετατρέψει αυτή την ανθεκτικότητα σε μόνιμο πολιτικό πλεονέκτημα στη Μέση Ανατολή.