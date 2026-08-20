Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

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Για σήμερα, Πέμπτη (20/8) προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) εντάσσονται:

η Αττική,

η Εύβοια,

η Βοιωτία,

η Φωκίδα

η Φθιώτιδα,

η Αιτωλοακαρνανία,

η Αργολίδα,

η Κορινθία,

η Ηλεία,

η Ζάκυνθος,

η Λακωνία,

η Αχαΐα

ο Έβρος.

Η πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά επίσης στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυξάνοντας την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.