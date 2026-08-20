Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (20/8) – Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ

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Τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ απέναντι στις Χράντετς Κράλοβε, Μπραν και ΤΣΣΚΑ Σόφια, αντίστοιχα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Προημιτελικοί

20:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Μπραν (Πλέι οφ Conference League)

21:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πλέι οφ Europa League)

21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε (Πλέι οφ Conference League)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές (LaLiga)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Προημιτελικός)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπράντφορντ (Sky Bet EFL League One)