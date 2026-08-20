Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (20/8) – Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ

Τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ απέναντι στις Χράντετς Κράλοβε, Μπραν και ΤΣΣΚΑ Σόφια, αντίστοιχα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Προημιτελικοί
20:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Μπραν (Πλέι οφ Conference League)
21:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πλέι οφ Europa League)
21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε (Πλέι οφ Conference League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές (LaLiga)
22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Προημιτελικός)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπράντφορντ (Sky Bet EFL League One)