Ολυμπιακός: Συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες – Έρχεται στην Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες, ενισχύοντας την επιθετική του γραμμή. Ο παίκτης αναμένεται στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή πενταετούς συμβολαίου, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση.
  • Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με τον 23χρονο Μεξικανό να ετοιμάζεται για την Ελλάδα.
  • Ο Γκονζάλες προορίζεται για δεύτερη λύση στην επίθεση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν και δεξιοπόδαρο αμυντικό καθώς και ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός είχε ήδη συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» για τους προσωπικούς του όρους και απέμενε το «πράσινο φως» από την ομάδα του. Αυτό πλέον δόθηκε και έτσι ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με την Τσίβας να διατηρεί το υπόλοιπο 20%. Ο Γκονζάλες αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Με την προσθήκη του Μεξικανού φορ, ο Ολυμπιακός ενισχύει σημαντικά τις επιλογές του στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παραμένει η βασική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ ο Γκονζάλες προορίζεται για δεύτερη λύση. Στο πλάνο βρίσκεται και ο Ζότα Σίλβα ως τρίτη επιλογή.

Από την άλλη πλευρά, οι Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον δεν φαίνεται να βρίσκονται στα βασικά πλάνα των Πειραιωτών για τη νέα σεζόν.

Πλέον, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στρέφεται και στις υπόλοιπες ανάγκες του ρόστερ. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν έναν δεξιοπόδαρο αμυντικό, με τον Δανό Γιοακίμ Μέλε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα, ενώ εξετάζεται και η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Ο Κρίστιαν Κάσερες αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει έντονα την ομάδα του Πειραιά, χωρίς να αποκλείονται και άλλες επιλογές.

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