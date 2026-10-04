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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (4/10) – Ξεχωρίζει το Ελλάδα-Γερμανία για το Nations League

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ποδοσφαιρική μάχη της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία για το Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διεθνείς διοργανώσεις όπως το MotoGP Ιαπωνίας, τη Formula 1 από το Μπαχρέιν, αγώνες WRC Ιταλίας και τουρνουά τένις ATP 500.
  • Πλούσιο είναι και το πρόγραμμα με ελληνικό ενδιαφέρον σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς και με άλλες αναμετρήσεις του UEFA Nations League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ποδοσφαιρική μάχη της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία για το Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:30 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Αγώνας)

08:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

09:30 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS14

09:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν

10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

11:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS15

12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή Superleague Γυναικών

12:35 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS16

13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL

13:00 Magenta Sport 4 Μπάντιρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:30 Magenta Sport 5 Ομπραντόιρο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

14:00 Magenta Sport 8 ATP 500 Πεκίνο

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS17

15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Κιορφέζ Turkish Basketball Super League

15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

16:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Λιθουανία UEFA Nations League

17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

18:00 Magenta Sport 5 Μπαντίρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

19:00 Novasports Start Κόσοβο – Αυστρία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Μάλτα – Ανδόρα UEFA Nations League

20:00 Magenta Sport 4 Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νορβηγία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Γερμανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Ουαλία – Δανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Σερβία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Ιρλανδία – Ισραήλ UEFA Nations League

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