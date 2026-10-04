Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (4/10) – Ξεχωρίζει το Ελλάδα-Γερμανία για το Nations League

Η ποδοσφαιρική μάχη της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία για το Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:30 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Αγώνας)
08:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
09:30 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS14
09:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν
10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
11:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS15
12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή Superleague Γυναικών
12:35 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS16
13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL
13:00 Magenta Sport 4 Μπάντιρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
13:30 Magenta Sport 5 Ομπραντόιρο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο
14:00 Magenta Sport 8 ATP 500 Πεκίνο
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS17
15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Κιορφέζ Turkish Basketball Super League
15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
16:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Λιθουανία UEFA Nations League
17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
18:00 Magenta Sport 5 Μπαντίρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας
19:00 Novasports Start Κόσοβο – Αυστρία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Μάλτα – Ανδόρα UEFA Nations League
20:00 Magenta Sport 4 Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νορβηγία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Γερμανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Ουαλία – Δανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Σερβία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Ιρλανδία – Ισραήλ UEFA Nations League