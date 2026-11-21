Αν εσύ και η παρέα σου είστε φαν των ταινιών τρόμου και αυτό το Σαββατοκύριακο θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι που δεν θα σας κάνει να βαρεθείτε, να καταλήξετε να κοιτάζετε τα κινητά σας μέχρι να τελειώσει ή και να πατάτε στοπ ανά πέντε λεπτά για να συζητήσετε, τότε υπάρχουν δύο πολύ καλές επιλογές που ανήκουν στο ίδιο σύμπαν και κυκλοφόρησαν το 2023 και το 2026.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Προτού συνεχίσεις να διαβάζεις, πρέπει να σου πω ότι βρίσκονται σε δύο ξεχωριστές πλατφόρμες. Ωστόσο, μπορείς να δεις την κάθε μία, χωρίς να έχεις παρακολουθήσει την άλλη.

Το «Evil Dead Rise» και το «Evil Dead Burn», που κυκλοφόρησαν το 2023 και το 2026 αντίστοιχα, ανήκουν στο σύμπαν της σειράς ταινιών τρόμου «Evil Dead». Τη σκηνοθεσία και το σενάριο στην πρώτη ταινία υπογράφει ο Λι Κρόνιν. Στη δεύτερη τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Σεμπάστιαν Βανιτσέκ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Φλοράν Μπερνάρ για το σενάριο.

Στο HBO MAX το «Evil Dead Rise»

Το 2023 κυκλοφόρησε η πέμπτη ταινία της σειράς, με τίτλο «Evil Dead Rise». Σε αυτή πρωταγωνιστούν η Λίλι Σάλιβαν και η Αλίσα Σάδερλαντ, ενώ η Νελ Φίσερ, ο Μόργκαν Ντέιβις και η Γκαμπριέλ Έκολς συμπληρώνουν ένα ονειρικό καστ για ένα φιλμ αυτού του είδους.

Μία μητέρα μαζί με τα τρία παιδιά της και την αδελφή της θα βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο όταν θα αποκλειστούν σε μια πολυκατοικία. Μόνο που κανένας κατά συρροήν δολοφόνος και καμία αίρεση δεν θα σταθεί απέναντί τους. Το κακό τους θέλουν δαιμόνια, τα οποία θα κάνουν τα πάντα για να τους εξοντώσουν.

Μαζί τους θα είναι και κάποιοι ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας, με την κατάσταση γρήγορα να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη γεμάτο αίμα.

Μία ώρα και τριάντα έξι λεπτά περνάνε σαν νερό, με την αγωνία να μεγαλώνει όσο η ταινία πλησιάζει στο τέλος της και τον θεατή να απορεί αν θα καταφέρει κανείς να μείνει ζωντανός σε μία πολυκατοικία που δαιμόνια έχουν μετατρέψει σε σφαγείο.

Από τα πρώτα μέχρι και τα τελευταία λεπτά το «Evil Dead Rise» καταφέρνει να κρατήσει το κοινό και να μην προκαλέσει αυτό που αρκετές νέες ταινίες τρόμου δημιουργούν στον θεατή: την αίσθηση πως και να μην τις ολοκληρώσουν δεν χάνουν και τίποτα.

Το «Evil Dead Burn» στο Netflix

Πολλοί έχουν βρεθεί σε οικογενειακά τραπέζια γεμάτα τοξικότητα. Φαντάσου να είσαι καλεσμένος σε ένα τέτοιο, ενώ έχει προηγηθεί μία κηδεία και τρομακτικά δαιμόνια τριγυρίζουν έτοιμα να κάνουν τα πράγματα από άσχημα σε βγαλμένα από έναν εφιάλτη δίχως τέλος.

Η Άλις, την οποία υποδύεται η Σουχεϊλά Γιακούμπ, «χάνει» τον σύζυγό της και πρέπει να περάσει την κηδεία του αλλά και κάποιες ώρες μετά, με την αρκετά προβληματική οικογένειά του.

Ενώ η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη, η Άλις θα ζήσει μία κόλαση, καθώς δαιμόνια θα εισβάλουν στο σπίτι που βρίσκεται η οικογένεια και θα προσπαθήσουν να σβήσουν από τον χάρτη των ζωντανών όσους είναι εκεί.

Τρεις νέοι, μία γιαγιά και δύο γονείς δημιουργούν ένα «οικογενειακό δέντρο» το οποίο έχει πάρει φωτιά και ετοιμάζεται να καεί ολοσχερώς.

Η ταινία, που διαρκεί μία ώρα και πενήντα λεπτά, σε κάνει να παρακολουθείς με κομμένη την ανάσα την οθόνη και πολλές φορές να κλείνεις τα μάτια σου προκειμένου να αποφύγεις μία ακόμα αιματοβαμμένη σκηνή.

Το καστ συμπληρώνουν οι: Τάντι Ράιτ, Χάντερ Ντούχαν, Λουσιάν Μπιουκάναν, Έρολ Σαντ, Μοντ Ντέιβι και Τζορτζ Πούλαρ.

Αν και στην ταινία εμφανίζονται και κάποια στοιχεία από εκείνη του 2023, μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει άφοβα χωρίς να έχει δει την προηγούμενη.