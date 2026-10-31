Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένας ψυχολόγος και η έφηβη κόρη του βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο, σε ένα θρίλερ που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό

Αν σου αρέσουν οι ταινίες, των οποίων η πλοκή χτίζεται σταδιακά, η αγωνία κορυφώνεται στο τέλος και μία αποκάλυψη σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, τότε το παρακάτω θρίλερ που βρίσκεται στη «Magenta TV», μπορεί να είναι αυτό που ψάχνεις για ένα χαλαρό βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 2015 ο Νίκολας Χογκ κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Τόκιο». Εννέα χρόνια αργότερα, το 2024, ο Έρικ Μπάνα, η Σίλβια Χοκς, η Σέιντι Σινκ, ο Γιόνας Ντάσλερ και η Σοφί Ρόις πρωταγωνίστησαν στη ταινία «A Sacrifice», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Τζόρνταν Γουάτσον Σκοτ, που βασίζεται στο μυθιστόρημα.

Ένας ψυχολόγος, μία έφηβη και μία αίρεση κρατούν σε αγωνία τον θεατή

Ο Έρικ Μπάνα υποδύεται τον Αμερικανό ψυχολόγο Μπεν, που έπειτα από τον χωρισμό του από τη σύζυγό του και μητέρα της κόρης του, μετακομίζει για επαγγελματικούς λόγους στο Βερολίνο.

Μία υπόθεση που αφορά τον μαζικό θάνατο μελών μιας τοπικής αίρεσης και η έλευση της έφηβης κόρης του στο Βερολίνο, θα οδηγήσουν σταδιακά τον πρωταγωνιστή της ταινίας σε ένα θανάσιμο παιχνίδι.

Η 16χρονη Μάζι ταξιδεύει από την Αμερική στο Βερολίνο, για να ζήσει για ένα εξάμηνο με τον πατέρα της. Η σχέση παιδιού – γονέα είναι ήδη δύσκολη και θα γίνει ακόμα χειρότερη, όταν η έφηβη θα γνωρίσει στο τρένο έναν νέο άνδρα.

Σύντομα η κατάσταση εκτροχιάζεται και ο πατέρας με την κόρη του θα κληθούν να παλέψουν για τις ζωές τους.

Η ταινία σε βάζει σχεδόν αμέσως στο κλίμα και σου δημιουργεί την αίσθηση του κινδύνου.

Ενώ το κουβάρι της ιστορίας ξετυλίγεται και οι θεατές δεν γνωρίζουν όλη την αλήθεια μέχρι λίγο πριν από το τέλος, η πλοκή και οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών παίρνουν το κοινό από το χέρι και το οδηγούν σε ένα σκοτεινό «λαβύρινθο», που το κάνει να νιώθει ότι το τέρας είναι πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζει, αλλά δεν ξέρει το πώς και το γιατί.

Η ταινία διαρκεί συνολικά μία ώρα και 30 λεπτά και αν θες κάτι που σταδιακά ανεβαίνει η ένταση και το τέλος σε κάνει να σηκώνεσαι από τον καναπέ σου και να κολλάς τα μάτια σου στην τηλεόραση, τότε το «A Sacrifice» είναι ίσως η ιδανική επιλογή.

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