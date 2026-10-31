Bread Factory: Ζητεί την άμεση αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 9 εταιρειών – «Δεν έχουμε σχέση με το Χωριάτικο»

Την άμεση αποδέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς και εκείνων των οκτώ εταιρειών διαχείρισης καταστημάτων του δικτύου Bread Factory, αιτείται η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» μέσω υπομνήματος προς τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο εν λόγω υπόμνημα υπογραμμίζεται με κατηγορηματικό τρόπο ότι οι συνολικά εννέα επιχειρήσεις δεν συνδέονται εταιρικά, διοικητικά ή οικονομικά με τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος της αλυσίδας «Το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikastiko.gr, η εταιρεία αποδίδει τη δέσμευση των λογαριασμών σε πιθανή σύγχυση λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας Bread Factory, υπογραμμίζοντας ότι τα δικαιώματα χρήσης των συγκεκριμένων σημάτων έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε νέα εταιρική δομή.

«Η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς μας δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των προσώπων και των λογαριασμών που αφορά η διάταξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Η νέα εταιρική δομή και η μεταβίβαση των σημάτων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη μετοχική δομή και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του σημερινού δικτύου «Bread Factory». Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί κατά 100% θυγατρική της κυπριακής «Yelisee Limited», η οποία με τη σειρά της ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την «Κουλουράδες Holding Α.Ε.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το 70% της μητρικής Holding ανήκει στην «Pablania Limited», εταιρεία που συνδέεται με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον διεθνή επιχειρηματία Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του ομίλου τροφίμων Switz Group με δραστηριότητα στην ελληνική αγορά από το 2017. Επιπλέον, η διοίκηση επικαλείται ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2026 (ψηφιακά θεωρημένο στις 5 Οκτωβρίου), δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκαν οριστικά στην Yelisee Limited οκτώ εμπορικά σήματα της «Bread Factory» (έξι εθνικά και δύο ευρωπαϊκά), χωρίς να διατηρείται δικαίωμα χρήσης από την προηγούμενη δικαιούχο.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι το σημερινό επιχειρηματικό σχήμα δημιουργήθηκε από την αρχή, με διαφορετικούς μετόχους, νέα κεφάλαια και νέα διοικητική δομή, χωρίς εταιρική διαδοχή των προηγούμενων επιχειρήσεων που είχαν χρησιμοποιήσει την εμπορική ονομασία.

Πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές

Στο αίτημα αποδέσμευσης των λογαριασμών, η εταιρεία παραθέτει και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του δικτύου από την έναρξη της δραστηριότητάς του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπομνήματος, ο ΦΠΑ που προέκυψε προς καταβολή από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας εταιρείας ανέρχεται σε 287.003,27 ευρώ για την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου. Για τις οκτώ εταιρείες που λειτουργούν τα καταστήματα αναφέρεται επιπλέον ποσό 44.005,24 ευρώ.

Επιπλέον, προσκομίζονται αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ύψους 282.018,25 ευρώ από τέσσερις εταιρείες του δικτύου, καθώς και πληρωμές 37.604,43 ευρώ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση υπολογίζει ότι οι συνολικές αποδόσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς ξεπερνούν τις 650.000 ευρώ μέσα σε διάστημα επτά μηνών. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, μόνο τον Σεπτέμβριο οι μηνιαίες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υπερέβησαν τις 200.000 ευρώ.

Κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η παραμονή των τραπεζικών λογαριασμών σε καθεστώς δέσμευσης ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου, το οποίο απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η αδυναμία πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της τροφοδοσίας των καταστημάτων, καθυστερήσεις ή αδυναμία εξόφλησης προμηθευτών και μισθωμάτων, αλλά και προβλήματα στην καταβολή της μισθοδοσίας.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την αδυναμία εκπλήρωσης των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην επιχείρηση όσο και στους εργαζομένους και τους συνεργάτες της.

Για την τεκμηρίωση του αιτήματος έχουν κατατεθεί εταιρικά έγγραφα, αναλυτικά στοιχεία της μετοχικής σύνθεσης, το συμφωνητικό μεταβίβασης των εμπορικών σημάτων, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις και αποδεικτικά τραπεζικών πληρωμών.

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως

Αναφορικά με την υπόθεση του «Χωριάτικο», η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πιο περίπλοκη την υπόθεση σε σχέση με αυτή της Pizza Fan. «Μιλάμε για πολύ λιγότερους εργαζόμενους, είναι πολύ πιο περίπλοκη και η έρευνα της αστυνομίας όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες. Εκεί προφανώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αλλά ισχύει ότι και εκεί δεν υπάρχει κάποια εντολή για κλείσιμο επιχείρησης», είπε στον ΣΚΑΙ.

Η υπουργός σημείωσε ακόμα ότι προωθούνται πρόσθετες διευκολύνσεις σε εργαζόμενους γονείς σχετικά με τις γονικές άδειες. Όπως είπε, καταργείται ο περιορισμός του ενός έτους μεταξύ 2 γονικών αδειών, ενώ καταργούνται και οι περιορισμοί που είχαν οι γονείς που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας θα παρουσιαστεί νέο νομοσχέδιο που θα θέτει τα όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.