Μετρό: Κλειστός από τις 12:00 ο σταθμός στο Σύνταγμα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κλείνει από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ.

Κατά το διάστημα ισχύος του μέτρου, οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επιβίβαση ή η αποβίβαση του επιβατικού κοινού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει στις 12:00 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».