Θεσσαλονίκη: 17χρονος ξυλοκόπησε 13χρονο μέσα σε σχολείο – Ο άγριος καβγάς στο διάλειμμα

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά σε σχολική μονάδα του Ασβεστοχωρίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου μαθητή, περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, της επίθεσης προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο μαθητών, προτού ο 17χρονος επιτεθεί με χτυπήματα στο στήθος και στο πρόσωπο στον 13χρονο. Από τα χτυπήματα έσπασαν τα γυαλιά οράσεως του ανήλικου και τραυματίστηκε. Ο 13χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος, εκτός κινδύνου.