Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους – Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

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Μια ακόμη υπόθεση κακομεταχείρισης και παραμέλησης ζώων συντροφιάς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από παρέμβαση των διωκτικών Αρχών.

Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μια 54χρονη γυναίκα, για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας που είχε προηγηθεί, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, συνολικά 39 ζώα συντροφιάς, 37 γάτες και δύο σκύλους, χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και φροντίδας τους.

Κατά την παρουσία των αστυνομικών και των αρμόδιων ελεγκτών, η 54χρονη αρνήθηκε πεισματικά να επιτρέψει την είσοδό τους στο σπίτι της, ώστε να πραγματοποιηθεί η αυτοψία.

Τελικά προσήχθη και συνελήφθη, ενώ εις βάρος της κινούνται οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και αναμένεται να της επιβληθούν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.