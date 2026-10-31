Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους – Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 54χρονη γυναίκα, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας και ευζωίας των ζώων, έπειτα από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας. Σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας, διατηρούσε συνολικά 39 ζώα συντροφιάς, 37 γάτες και δύο σκύλους, χωρίς την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και φροντίδας. Η ίδια αρνήθηκε αρχικά να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές για αυτοψία, με αποτέλεσμα να προσαχθεί, να συλληφθεί και να κινηθούν οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων.

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Πηγή: Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μια 54χρονη γυναίκα, για παραβίαση της νομοθεσίας, που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων.
  • Σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε συνολικά 39 ζώα συντροφιάς, 37 γάτες και δύο σκύλους, χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και φροντίδας τους.
  • Η ίδια αρνήθηκε αρχικά την είσοδο των Αρχών για αυτοψία, ωστόσο τελικά συνελήφθη και εις βάρος της, κινούνται οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

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Μια ακόμη υπόθεση κακομεταχείρισης και παραμέλησης ζώων συντροφιάς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από παρέμβαση των διωκτικών Αρχών.

Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μια 54χρονη γυναίκα, για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας που είχε προηγηθεί, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, συνολικά 39 ζώα συντροφιάς, 37 γάτες και δύο σκύλους, χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και φροντίδας τους.

Κατά την παρουσία των αστυνομικών και των αρμόδιων ελεγκτών, η 54χρονη αρνήθηκε πεισματικά να επιτρέψει την είσοδό τους στο σπίτι της, ώστε να πραγματοποιηθεί η αυτοψία.

Τελικά προσήχθη και συνελήφθη, ενώ εις  βάρος της κινούνται οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και αναμένεται να της επιβληθούν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

 

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