Ουκρανία: Πάνω από 280.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά τα ρωσικά πλήγματα – Χτυπήθηκαν θερμοηλεκτρικοί σταθμοί σε Κίεβο και Σόστκα

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Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερα από 280.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, υποσταθμούς ηλεκτροδότησης και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν και σιδηροδρομικές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του το Σάββατο (31/10), κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στοχοποιεί συστηματικά τις πολιτικές υποδομές της χώρας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να απαντήσει με νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πρόσθετη στήριξη προς το Κίεβο.

Πλήγματα σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και υποσταθμούς ηλεκτροδότησης

Περισσότερα από 280.000 νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Σάββατο (31/10) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής θερμοηλεκτρικό σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στο Κίεβο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δέχθηκαν επιθέσεις τέσσερις ηλεκτρικοί υποσταθμοί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ρωσικό drone έπληξε επίσης θερμοηλεκτρικό σταθμό στη Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι της βόρειας Ουκρανίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, σημειώθηκαν πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο Ντνίπρο και στο Χάρκοβο, καθώς και σε εγκατάσταση διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Χωρίς ηλεκτροδότηση 200.000 νοικοκυριά στο Ντνίπρο και 80.000 στην περιφέρεια Κιέβου

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περίπου 200.000 νοικοκυριά στο Ντνίπρο και την ευρύτερη περιφέρεια παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια Κιέβου αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η ουκρανική ενεργειακή εταιρεία DTEK ανακοίνωσε ότι δύο από τις εγκαταστάσεις του δικτύου της στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα νέα πλήγματα.

Μάλιστα, μία από αυτές ήταν εγκατάσταση στην οποία συνεργεία εργάζονταν επί σχεδόν δύο ημέρες για την αποκατάσταση προηγούμενων καταστροφών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο UNN, σημαντικά τμήματα του Ντνίπρο και του Καμιάνσκε, καθώς και περιοχές γύρω από τις δύο πόλεις, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανέφερε ότι τα συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, παρά τον κίνδυνο νέων επιθέσεων.

Διακοπές ρεύματος σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το ρωσικό πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση του Κιέβου το βράδυ της Παρασκευής προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε τμήματα τεσσάρων συνοικιών της ουκρανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για τις περιοχές Ομπολόνσκι, Νταρνίτσκι, Ντεσνιάνσκι και Ποντίλσκι.

Κάτοικοι ανέφεραν εκρήξεις και διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ορισμένα κτίρια και ο δημόσιος φωτισμός έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Στη συνοικία Ομπολόνσκι καταγράφηκε επίσης προσωρινή διακοπή υδροδότησης, η οποία στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.

Η έκταση των ζημιών στην ενεργειακή εγκατάσταση δεν είχε διευκρινιστεί πλήρως.

Επίθεση με 134 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση με συνολικά 134 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων drones τύπου Shahed, Gerbera και μη επανδρωμένα αεροσκάφη-δολώματα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν πλήγματα σε 20 τοποθεσίες.

Οι νέες επιθέσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ενεργειακό δίκτυο της χώρας, το οποίο έχει υποστεί επανειλημμένες ζημιές από ρωσικούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες.

Ρωσικά πλήγματα και στην Πολτάβα – Στις φλόγες βιομηχανική επιχείρηση

Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν και στην περιφέρεια Πολτάβα, έπειτα από ρωσική επίθεση σε ιδιωτική βιομηχανική επιχείρηση. Σύμφωνα με την ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή τους. Το έργο των διασωστών δυσχέραινε η συνεχής απειλή νέων ρωσικών πληγμάτων.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία στοχοποιεί καθημερινά τις πολιτικές υποδομές»

Στην ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει συστηματικά να πλήξει τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή των Ουκρανών πολιτών.

«Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία στοχοποιεί σκόπιμα τις πολιτικές υποδομές κάθε μέρα», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης της ρωσικής κλιμάκωσης στην Ευρώπη.

«Όλοι όσοι δεν θέλουν να δουν αυτή τη ρωσική κλιμάκωση να εξαπλώνεται περισσότερο στην Ευρώπη πρέπει να βοηθήσουν την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ζήτησε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και νέα πακέτα υποστήριξης προς το Κίεβο.

«Χρειάζονται ισχυρά βήματα που θα οδηγήσουν πραγματικά προς την ειρήνη. Κυρώσεις κατά του επιτιθέμενου και νέα πακέτα υποστήριξης για την Ουκρανία», δήλωσε.