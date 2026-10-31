Λαβρόφ κατά Πολωνίας για τη συμμετοχή της στην G20: «Δεν προσφέρει τίποτα» – Η αιχμηρή απάντηση για την αμερικανική πρόσκληση

Οξύτατη επίθεση κατά της Πολωνίας εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, με αφορμή την πρόσκληση της Βαρσοβίας να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η παρουσία της Πολωνίας παραβιάζει τις αρχές της πολυμερούς διπλωματίας και δήλωσε πως η χώρα «δεν προσφέρει τίποτα» στις εργασίες της συνόδου.

Σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο TVP World, ο Λαβρόφ δήλωσε την Παρασκευή (30/10), στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G20, ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προσκαλέσουν την Πολωνία ελήφθη χωρίς να ζητηθεί η συναίνεση της Ρωσίας.

«Φυσικά, αυτό παραβιάζει τις αρχές της διπλωματίας και ιδιαίτερα της πολυμερούς διπλωματίας, όταν τα μέλη οργανισμών όπως η G20 εργάζονται στη βάση της συναίνεσης», ανέφερε ο Ρώσος υπουργός, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι Αμερικανοί απλώς τον προσκάλεσαν και εκείνος κάθισε στη θέση του»

Ο Λαβρόφ αμφισβήτησε την οικονομική βαρύτητα της Πολωνίας, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία της δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δικαιολογεί τη συμμετοχή της στην G20.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ εκπροσωπούνται ήδη επαρκώς στην ομάδα.

«Οι Αμερικανοί απλώς προσκάλεσαν τον Πολωνό υπουργό και εκείνος μπήκε και κάθισε στην καρέκλα που είχαν προβλέψει γι’ αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ασκούν φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της G20, προσκάλεσαν την Πολωνία να συμμετάσχει πλήρως στις εργασίες της συνόδου, ενώ έχουν προτείνει και τη μόνιμη ένταξή της στην ομάδα.

Ρούμπιο: «Η Πολωνία αξίζει να γίνει πλήρες μέλος της G20»

Αντίθετη θέση από εκείνη της Μόσχας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη και η αυξανόμενη διεθνής επιρροή της Πολωνίας δικαιολογούν τη μόνιμη συμμετοχή της στην G20.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τους υπουργούς Εξωτερικών στο ενυδρείο Georgia Aquarium της Ατλάντα, ο Ρούμπιο επικαλέστηκε τη θέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η οικονομική τους επιτυχία και η αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή τους είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η G20 για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που έχουμε όλοι μπροστά μας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το TVP World, η οικονομία της Πολωνίας ξεπέρασε για πρώτη φορά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το 2025, καταλαμβάνοντας την 21η θέση παγκοσμίως.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 3,3% για το 2026, ενώ η πολωνική οικονομία είναι ήδη μεγαλύτερη από εκείνες ορισμένων υφιστάμενων μελών της G20, όπως η Αργεντινή και η Νότια Αφρική.

Σικόρσκι: «Δεν περίμενα ενθουσιασμό από τη Ρωσία»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, χαιρέτισε την αμερικανική πρωτοβουλία και ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει την προοπτική μόνιμης ένταξης της χώρας του στην G20 με εκπροσώπους αρκετών κρατών-μελών.

Όπως αποκάλυψε, η Βρετανία, η οποία θα αναλάβει την προεδρία της ομάδας το 2027, έχει ήδη προσκαλέσει τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ.

Η Βαρσοβία επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει προσκλήσεις από τις επόμενες προεδρίες, της Νότιας Κορέας και του Μεξικού.

Σχολιάζοντας τη στάση της Μόσχας, ο Σικόρσκι περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν περίμενε «ενθουσιασμό από τη Ρωσία».

Ωστόσο, η προοπτική μόνιμης ένταξης της Πολωνίας παραμένει δύσκολη, καθώς οι αποφάσεις της G20 απαιτούν συναίνεση και η ρωσική αντίθεση θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία για χρόνια.

Αντιπαράθεση και για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η σύνοδος στην Ατλάντα αποτέλεσε επίσης πεδίο έντονων διαφωνιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι ζήτησε την ταχεία επίτευξη εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά σιτηρών τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

«Τάχθηκα υπέρ του να γίνει κάτι γρήγορα, επειδή οι άνθρωποι του Παγκόσμιου Νότου χρειάζονται αυτά τα σιτηρά», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία προτού μπορέσει να επαναλάβει τις ενεργειακές εξαγωγές προς την Ευρώπη.

Ο Πολωνός υπουργός τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία τερματισμού του πολέμου, ενώ και η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Λαβρόφ: «Οι δηλώσεις Ζελένσκι δεν βοηθούν τις διαπραγματεύσεις»

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η θέση της Ρωσίας για τον πόλεμο παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις δηλώσεις του σχετικά με τη συνέχιση των επιθέσεων εναντίον ρωσικών στόχων.

«Η θέση μας είναι γνωστή, αλλά δεν ξέρω τι σκοπεύει να φέρει η Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Ο Ρώσος υπουργός υποστήριξε ότι οι αναφορές του Ζελένσκι στην απόκτηση περισσότερων όπλων για πλήγματα σε ρωσικούς στόχους δυσκολεύουν την προετοιμασία νέων συνομιλιών.

Κίεβο και Μόσχα έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επαναλάβουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ελπίζει σε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου, με συμμετοχή και ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Λαβρόφ επέκρινε επίσης την αμερικανική πολιτική κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν εξακολουθούν να ισχύουν υπό τη σημερινή κυβέρνηση.

Χωρίς την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία η σύνοδος

Η ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τις δυτικές χώρες αποτυπώθηκε και σε μια ασυνήθιστη εξέλιξη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Οι συμμετέχοντες δεν πραγματοποίησαν την καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση, καθώς ορισμένοι υπουργοί κατέστησαν σαφές ότι δεν επιθυμούσαν να φωτογραφηθούν μαζί με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε το βαθύ διπλωματικό ρήγμα που εξακολουθεί να χωρίζει τη Μόσχα από αρκετές δυτικές κυβερνήσεις, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.