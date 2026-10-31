«Χωριάτικο»: Πώς μία 69χρονη με αναπηρία 85% χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» για 800 ευρώ τον μήνα – Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται εκτεταμένο δίκτυο «αχυρανθρώπων» που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε περίπου 500 εταιρείες συνδεδεμένες με το δαιδαλώδες κύκλωμα της αλυσίδας «Χωριάτικο». Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, πρόκειται κυρίως για άτομα που βιώνουν έντονη οικονομική δυσχέρεια, τα οποία συναίνεσαν στην παραχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και του ΑΦΜ τους με αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μιας 69χρονης από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ανέχειας και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η περίπτωση της 69χρονης από τη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Στάθη Μητσόκαλη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, η γυναίκα φέρεται να παραχώρησε τα στοιχεία της προκειμένου να λειτουργούν επιχειρήσεις στο όνομά της, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ποσό κάθε μήνα.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, στο οποίο άνθρωποι με οικονομική ανάγκη εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να λάμβανε επίδομα αναπηρίας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με ποσοστό αναπηρίας που, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, φτάνει περίπου το 85%-86%.

Ωστόσο, μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση, φέρεται να έχασε το επίδομα από το οποίο εξασφάλιζε τα προς το ζην, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανιζόταν στο όνομά της επηρέασε την οικονομική της εικόνα.

Η αμοιβή των 800 ευρώ και η παραχώρηση ΑΦΜ

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, φέρεται να προσφέρθηκε η ίδια να παραχωρήσει τα στοιχεία της, γνωρίζοντας από συγγενικό της πρόσωπο ότι μπορούσε να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα. Όπως αναφέρθηκε, της είχαν υποσχεθεί μηνιαία αμοιβή ύψους 800 ευρώ, με την επισήμανση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο. Η γυναίκα φέρεται να έλαβε τα χρήματα για ορισμένους μήνες, ωστόσο στη συνέχεια οι καταβολές διακόπηκαν.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι οι περιπτώσεις των προσώπων που εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι δεν είναι ίδιες, καθώς ορισμένοι φέρονται να είχαν μεγαλύτερη γνώση και συμμετοχή στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της, η 69χρονη φέρεται να προσφέρθηκε οικειοθελώς να διαθέσει τα φορολογικά της στοιχεία, έπειτα από πληροφόρηση συγγενικού της προσώπου για δυνατότητα αποκόμισης οικονομικού οφέλους. Όπως υποστήριξε, της είχαν τάξει μηνιαίο αντίτιμο της τάξεως των 800 ευρώ με τη διαβεβαίωση πως δεν διέτρεχε τον παραμικρό κίνδυνο, ποσό το οποίο εισέπραξε για ορισμένους μόνο μήνες προτού οι πληρωμές σταματήσουν οριστικά. Παράλληλα, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να εξισώνονται όλες οι περιπτώσεις των φερόμενων ως «αχυρανθρώπων», καθώς ορισμένοι εκ των εμπλεκομένων είχαν σαφώς βαθύτερη επίγνωση και πιο ενεργό ρόλο στις εταιρικές κινήσεις του κυκλώματος.

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι διάλογοι μεταξύ συλληφθέντων για την υπόθεση του «Χωριάτικου» δείχνουν πώς δρούσε το κύκλωμα με το πολυδαίδαλο «σύστημα» εταιρειών που εντόπισαν οι Αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιίων Άγγελος Γιαννακόπουλος ζητούσε στις τηλεφωνικές συνομιλίες να τον αποκαλούν «Φάνη» σε περίπτωση που κατέγραφε ο κοριός της ΕΛΑΣ.

Μεταξύ συλληφθέντων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έχει καταγραφεί και ένας διάλογος με τους κατηγορούμενους να κανονίζουν «δωράκια» για τους ελεγκτές, τους οποίους αποκαλούν ως «βαφτιστήρια», όπως έχει ήδη γράψει το enikos.gr.

-Κατηγορούμενος Α. Να σας πω άμα πάρω και μερικά τι πρέπει να πάρω όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;

-Κατηγορούμενος Β. Όχι μωρέ πάρε ό,τι θέλεις. Να μην είναι όμως τελείως φθηνά

-Κατηγορούμενος Α. Δεν είναι φθηνά έχουνε 40 € πρέπει να πάρω με 100;

-Κατηγορούμενος Β. Α μπράβο μπράβο όχι εντάξει.

-Κατηγορούμενος Α. Πάρε και κάνα αρωματάκι για…

-Κατηγορούμενος Β. Θα πάρω ναι ναι.

-Κατηγορούμενος Α. Για καμιά δεκαριά που θέλουμε οπωσδήποτε.

-Κατηγορούμενος Β. Ναι θα πάρω αλλά θα πάρω και λίγα κραγιονάκια για τα πιο λάιτ.

-Κατηγορούμενος Α. Κοίταξε μέσα από την κατάσταση που σου ‘ δωσα και πάμε κάθε φορά. (…..) σε αυτη στη ΚΕΑ μια προϊσταμένη ξέρεις, που είναι στην επιτροπή.

-Κατηγορούμενος Α. Έχω πάρει δώρα για τα βαφτιστήρια.

-Κατηγορούμενος Β. Δευτέρα Δευτέρα το πρωί να πάμε αφιέρωσε λίγο χρόνο να πεταχτούμε.

-Κατηγορούμενος Α. Εσείς θα πάτε σε όσους δε χωνεύω, σε όσους δε χωνεύω θα πάτε εσείς.

Αυτά τα «δωράκια» έπαιρναν πολλοί κρατικοί λειτουργοί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης, όπως προκύπτει από την έρευνα.

Ακολούθως, ο κοριός κατέγραψε και έναν αποκαλυπτικό διάλογο μεταξύ εργαζομένων μαγαζιών της νύχτας στη Συγγρού, πίσω από τα οποία είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Σε αυτή τη συνομιλία, γίνονται αναφορές και για ναρκωτικά.

Αναλυτικά ο διάλογος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ:

– Α. Καλημέρα. Είστε ανοιχτά;

– Β: Ε είμαι, είμαι ακόμα ναι.

– Α: Ωραία μη φύγεις, σου φέρνει κάτω ο Μ… ο γκρινιάρης, έναν Αυστραλό. Ντάξει;

– Β: Εντάξει.

– Α: Έχει κάνει κάνα εφτάρι χιλιάδες, κάτσε εκεί και φέρνει και αυτό…

– Β: Εντάξει.

Στο σημείο αυτό ο κάποιος μιλάει σε έτερο άτομο που βρίσκεται προφανώς στο χώρο του λέγοντας:

– Καλών: Μπ…. παρ’ τον να τον πας κάτω.

– Έτερο άτομο: Δεν τον πάω κάτω, φέρ’ του να, κόκα θέλει, τι να τον.

– Καλών: Άσ’ τον, τι φωνάζεις ρε; Τι κόκα και μου, τι φωνάζεις ρε βλάκα; Να τον πας κάτω.

Οι παραλαβές φακέλων

Την ίδια ώρα το MEGA έφερε στη δημοσιότητα αποκαλυπτικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις συναντήσεις παράδοσης των χρημάτων, τα οποία «δένουν» με τις συνομιλίες της δικογραφίας και αναδεικνύουν την ιεραρχία πίσω από το πλέγμα των εκατοντάδων εταιρειών. Το δίκτυο λειτουργούσε με απόλυτο καταμερισμό καθηκόντων: συγκεκριμένα πρόσωπα τοποθετούνταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές, άλλα είχαν επιφορτιστεί με τον συντονισμό των ροών χρήματος, ενώ ξεχωριστή ομάδα διεκπεραίωνε τα έγγραφα και τις δικαστικές εκκρεμότητες. Οι πληρωμές ακολουθούσαν σταθερό χρονοδιάγραμμα, καθώς γίνονταν σε εργάσιμες ημέρες και κατά κανόνα ανά δεκαπενθήμερο.

Στέλεχος οργάνωσης: Ναι;

Αχυράνθρωπος: Καλημέρα σας.

Στέλεχος οργάνωσης: Ναι, άλλη φορά θα μιλάς. Γιατί το κλείνω εγώ απευθείας.

Αχυράνθρωπος: Μίλησα. Είπα καλημέρα σας.

Στέλεχος οργάνωσης: Λοιπόν, μην περνάς. Τώρα μιλάς. Λοιπόν. Έλα, έλα, άσε τις χαζομάρες και λέγε. Τι θες;

Αχυράνθρωπος: Εε, τι ώρα θα βρεθούμε;

Στέλεχος οργάνωσης: Τι θες;

Αχυράνθρωπος: Ε, σήμερα δεν είναι η πληρωμή ρε φίλε;

Στέλεχος οργάνωσης: Όχι, ρε φίλε. Δύο του μηνός πληρώνεσαι.

Αχυράνθρωπος: Γιατί; Αφού είναι πάντα, όταν πέφτει λέει τριανταμία είναι πριν.

Στέλεχος οργάνωσης: Λοιπόν, Δευτέρα θα πληρωθείτε όλοι. Ντάξει;

Αχυράνθρωπος: Ρε Βασίλη, δεν έχω μία ρε συ.

Στέλεχος οργάνωσης: Λοιπόν, έλα γεια.

Οι φάκελοι

Η προετοιμασία των φακέλων με τα μετρητά λάμβανε χώρα στο «στρατηγείο» του κυκλώματος επί της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ η παράδοσή τους πραγματοποιούνταν σε συμφωνημένα σημεία συνάντησης, όπως καφετέριες, πλυντήρια οχημάτων και φούρνους. Δεν έλειπαν μάλιστα οι περιπτώσεις όπου οι «αχυράνθρωποι» αιτούνταν έκτακτες οικονομικές διευκολύνσεις προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, μέσα από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες αποκαλύπτεται και ο συντονισμός για το κλείσιμο νομικών εκκρεμοτήτων, με κρίσιμα έγγραφα να φωτογραφίζονται και να διαβιβάζονται απευθείας στον δικηγόρο του δικτύου.

Β.Μ. «Στέλνω στο δικηγόρο».

Φ.Γ «Σου στέλνω εγώ τώρα το χαρτί. Το βγάζω φωτογραφία και στο στέλνω».

Το δίκτυο χρειαζόταν φθηνά γραφεία για να δηλώνονται ως φορολογικές έδρες, ακόμη κι αν οι πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, αναζητούσε το δίκτυο επαγγελματικούς χώρους στην Ελευσίνα, στο Μενίδι και στο Χαλάνδρι.

Το παράδοξο; Εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος, εμφανίζονταν να έχουν έδρα σε αυτές τις περιοχές της Αττικής.

Και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είχαν ένα επιπλέον κίνητρο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τους προσφέρονταν προκαταβολικά τα ενοίκια ολόκληρου του χρόνου, μαζί με την εγγύηση.

Οι «αχυράνθρωποι» πλήρωναν το τίμημα

Στα χαρτιά όλα έμοιαζαν τακτοποιημένα. Για τους ανθρώπους όμως που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές, οι συνέπειες ήταν βαριές. Υπέρογκα χρέη στην εφορία και στις τράπεζες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας με τα αρχικά Χ.Φ. Στις 29 Απριλίου, σε συνομιλία της με μέλος του κυκλώματος, εκφράζει την αγωνία της για επαγγελματικές μισθώσεις που εμφανίζονται στο όνομά της στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε γι’ αυτές.

Και την επόμενη ημέρα, η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική. Στην καταγραφή αναφέρονται επτά καταστήματα, τρία σπίτια και χρέη που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιος είναι ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα πίσω από το «Χωριάτικο» – Ο ρόλος του στα stip clubs

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται και φωτογραφία-ντοκουμέντο που αποτυπώνει πρώην αστυνομικό της Ασφάλειας να ποζάρει αγκαλιά με εργαζόμενη σε strip club του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο». Ο πρώην αστυνομικός φέρεται να παρείχε εσωτερική πληροφόρηση στην οργάνωση, λαμβάνοντας ανταλλάγματα.

Επί σειρά ετών υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας, έχοντας υπό την ευθύνη του φακέλους για trafficking, παράνομες λέσχες και κυκλώματα της νύχτας. Το επίμαχο φωτογραφικό ντοκουμέντο, σύμφωνα με πληροφορίες, χρονολογείται από την περίοδο που βρισκόταν ακόμη εν ενεργεία και καταγράφει τη γυναίκα να κρατά τσάντα με ρούχα, τα οποία φέρεται να της είχε παράσχει ο ίδιος.

Παρότι το όνομά του είχε συνδεθεί κατά διαστήματα με πληροφορίες για έκνομες δραστηριότητες, ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε ισχυρές πλάτες. Η απομάκρυνσή του από το Σώμα επήλθε τελικά το 2023. Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει περάσει στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, με την έρευνα να επεκτείνεται σε εν ενεργεία αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματικών.